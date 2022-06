Bellerín, aferrado al Betis

Héctor Bellerín quiere regresar al Betis como sea. Así lo dejó claro el lateral diestro una vez finalizada la temporada y su pensamiento no ha cambiado, hasta el punto que está dispuesto, de nuevo, a realizar un esfuerzo económico para vestir de verdiblanco la temporada que viene.

Ya lo hizo el pasado curso y el Arsenal sabe de sobra que su única intención en este mercado de verano es seguir a las órdenes de Manuel Pellegrini. Por eso, como avanzó en Inglaterra el diario Mirror, el futbolista nacido en Badalona está dispuesto a renunciar a su elevado salario para salir del club londinense, con el que tiene contrato hasta 2023.

En Inglaterra señalan que Bellerín renunciaría a su gran salario en el Arsenal por volver a Heliópolis

Incluso, dicho medio británico ofrece cifras importantes e indica que Bellerín está dispuesto a renunciar a su salario de cien mil libras esterlinas a la semana (algo más de ciento dieciséis mil euros) en pos de cumplir su deseo de seguir jugando en el Betis. Sin embargo, la postura del Arsenal, de momento, es inflexible y desearía percibir una cantidad importante por el traspaso de su futbolista, al entender que le queda un año de contrato y que a partir del próximo mes de enero sería libre para firmar por cualquier club, de ahí que solicite en estos momentos 8,5 millones de euros.

Postura El Arsenal, de momento, sigue exigiendo 8,5 millones de euros por su jugador, con contrato hasta 2023

Conjuntos como la Roma, la Fiorentina o la Juventus, entre otros, han sido vinculados a Bellerín, pero el empeño del futbolista catalán es vestir, otra vez, la elástica verdiblanca el curso venidero. Su idea a día de hoy no ha variado y lo sigue demostrando con hechos.

El lateral de Badalona, pese al interés de otros clubes, sólo quiere jugar a las órdenes de Pellegrini

"De momento, tengo que volver. Yo he hablado con los dos clubes y les he dejado clara mi posición. Tenemos ahora dos meses y vamos a intentar de que todo salga lo mejor para las tres partes. Hice un esfuerzo para venir aquí y haría otro para seguir aquí en mi casa. Aquí soy feliz. El Arsenal me ha dado mucho, pero ojalá todo salga como queremos. El trato de mis compañeros, el del club y aficionados han hecho que esta experiencia sea inolvidable y obviamente quiero seguir aquí. Mi situación tiene incertidumbre y a ver qué pasa. He demostrado y he dicho que me siento muy cómodo aquí, pero vamos a ver qué tal va el verano y a ver qué pasa", comentó Bellerín en los medios oficiales del club verdiblanco nada más finalizar la temporada y para que se resuelva su situación todo apunta, a priori, a un verano largo.

Desconexión Bellerín sigue disfrutando de sus vacaciones mientras se resuelve un futuro rodeado de incertidumbre

Mientras tanto, el lateral diestro sigue disfrutando de sus vacaciones a la espera de ver qué va aconteciendo en cuanto a su futuro la próxima temporada. Bellerín está poniendo todo de su parte por volver al conjunto heliopolitano, el Arsenal lo sabe pero de momento es reacio a dejarlo salir sin recibir un buen dinero a cambio, por lo que la incertidumbre continúa rodeando el futuro de un jugador cuyo único pensamiento es seguir militando en el Betis. El sentir bético de Bellerín.