De Bellerín a Dani Ceballos

Héctor Bellerín fue presentado ayer como nuevo jugador del Betis en una rueda de prensa en la que estuvo presente el nombre de Dani Ceballos, muy amigo del último fichaje verdiblanco, que no escondió su deseo de poder jugar algún día con el utrerano en el equipo heliopolitano: "He hablado más con Dani que con mis padres (risas). Estando en el Arsenal para nosotros es un sueño poder jugar juntos. Somos los dos muy béticos y hemos visto partidos del Betis en Londres. Al final es un jugador que al que le gustaría mucho estar aquí. Nosotros tenemos ese sueño de jugar aquí juntos, a lo mejor algún día se hace realidad".

Y es que el Betis tuvo hasta el último momento del pasado 31 de agosto la posibilidad de firmar al actual jugador del Real Madrid, pero finalmente por una cuestión de fichas esa posibilidad no se concretó. Ayer, Antonio Cordón, que acompañó junto al presidente, Ángel Haro, a Bellerín, fue cuestionado al respecto, y aunque no desveló mucho es un nombre que el club verdiblanco tiene presente de cara al mercado invernal: "Estamos centrados ya en el recibimiento a Héctor y en el Granada. Ya el mercado pasó. Ceballos todos conocemos sus características, es un jugador siempre de estar aquí y nosotros no ocultamos sus buenas cualidades. Ya veremos qué depara el futuro".

El propio Bellerín no dudó en señalar los consejos que Ceballos le había dado de cara a su llegada al equipo de La Palmera: "Sobre todo, es que él estaba feliz de que yo estuviera aquí. Simplemente tengo la ayuda suya, que tiene amigos en todos lados. Vamos a seguir hablando mucho. Somos muy amigos y estamos en contacto".

Por otro lado, el futbolista nacido en Calella (Barcelona) no desaprovechó la oportunidad de agradecer a todas las personas que han intervenido en su fichajes por el Betis la labor realizada, sin obviar la importancia de su sentimiento bético para tomar la decisión de recalar en Heliópolis: "Agradecer a la gente que ha hecho posible estar aquí hoy. Estoy muy contento. Esto es un sentimiento que desde pequeño mi padre me ha inculcado. Es algo que desde muy pequeño está en mi familia. Conozco el sentimiento y lo que significa para el bético el formar parte de esta familia. Lo principal era que todos sabían que quería estar aquí e iba a hacer cualquier esfuerzo por vestir esta camiseta. No he venido aquí de vacaciones, sino a pelear por un puesto y a dejarme la piel. Este sentimiento es algo por lo que merece la pena luchar. Tengo ganas de sentir al beticismo en el estadio y ojalá se disfrute mucho este año".

Precisamente, y según desveló Cordón, una de las personas que más ha hecho por la llegada de Bellerín al Betis ha sido el vicepresidente, José Miguel López Catalán: "Siempre dije que todos los fichajes que más o menos el Betis realiza normalmente siempre tiene que tenerlos trabajados meses anteriores. Aunque se desencadenara al final, esto es una labor que se lleva haciendo desde hace tiempo. Siempre ha existido un trabajo previo que se realiza en función de la estructura del club y lo realizan unas personas u otras. Esta antorcha la ha llevado mucho nuestro vicepresidente y se ha podido completar. Él ha estado muy cerca de esta figura mundial y europea. Era importante cubrir esta necesidad por circunstancias".

Por último, Bellerín indicó que se encuentra en un buen estad de forma para competir desde ya, poniéndose a disposición de Manuel Pellegrini para la cita ante el Granada: "La he tenido muy completa. En Londres he estado disponible. En los últimos partidos de liga en el club ya sabían mi situación. En cuanto al sentido físico estoy al cien por cien y el míster lo sabe, estoy a su disposición".