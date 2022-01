Bellerín: "No hay un equipo titular y otro suplente, es una de las diferencias que está marcando este año"

El futbolista del Betis Héctor Bellerín ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales de LaLiga, donde ha tratado asuntos muy intereantes.

Sentimiento bético

"Vengo de una familia muy bética. El Betis siempre ha sido el club al que se ha animado en casa. Era un sueño de mi padre y mío también. Y al final, recibí la oferta casi al acabar la ventana de fichajes y fue todo muy rápido, pero muy bonito. Es diferente jugar para un equipo por el que sientes los colores. Tanto el club como los jugadores, mis compañeros, el míster, me recibieron con los años abiertos y me siento como si llevara aquí un año. Me hace sentir muy bien, necesitaba un cambio en mi carrera y este ha sido el sitio perfecto".

Llegada al Betis

"La verdad es que después de hablar con jugadores como Ceballos o Bartra, que ya los conocía de antes, todo el mundo me decía que había un muy buen vestuario. Pero hasta que no llegas y no lo ves, no lo sientes. Y la verdad es que ha sido una de las cosas que me ha impactado para bien, cómo se lleva aquí todo el mundo en el campo y después del entrenamiento, cómo congenian todos los jugadores, el staff, la gente que tenemos alrededor, gente muy humilde, muy agradable... Cuando estás todos los días entrenando con tantos partidos como tenemos, la gente es la que hace las experiencias mucho más bonitas que es de lo que te acuerdas. Me siento muy afortunado por eso".

Los partidos en el Villamarín

"Hay una energía en el estadio que es difícil de describir. Es muy bonito tener la oportunidad de vivirlo con los aficionados, el respeto que le tienen a los futbolistas, al fútbol, el cariño que le tienen a este club".

El trabajo de Pellegrini

"Llegué hace tres o cuatro meses, pero se nota el trabajo que está haciendo y los jugadores están respondiendo. El fondo de armario que hay, que todo el mundo está enchufado. Da igual quién juegue, no hay un equipo titular y suplente, todos están al 100% dispuestos a ganar y hacer el papel que les pida el míster, sea el partido que sea. Yo creo que esa es una de las diferencias que estamos marcando este año".

Futuro

"Estoy aquí cedido un año, no sé si voy a tener la oportunidad de quedarme más tiempo o no. De momento lo que está escrito es hasta junio, así que intento aprovecharlo al máximo, seguir disfrutando de lo que estamos haciendo, y la mejor manera es ganando, así que a ver si podemos seguir en esta línea".