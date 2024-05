El Betis abrirá el Benito Villamarín para la final del playoff de ascenso del filial a Primera RFEF

El Betis Deportivo jugará la ida de la final del playoff de ascenso a Primera RFEF en el estadio Benito Villamarín. El filial verdiblanco se enfrentará al Pontevedra CF el próximo domingo por a las 17:00 y la entidad bética ha decidido abrir el templo heliopolitano para el trascendental duelo de su filial, que ha realizado una magnífica temporada y está en la última ronda del playoff tras la victoria por 5-1 -en el global- sobre el CE Europa.

La eliminatoria parte con un desventaja para el Betis Deportivo por su situación clasificatoria a final de curso, pues en caso de empate no se llegará a la tanda de penaltis, sino que en la prórroga ganarían los gallegos. Además, ya estaba decidido que los verdiblancos jugasen la ida en casa, por lo que la vuelta se celebrará en el Estadio Municipal de Pasarón. Con estos mismos condicionantes, los de Arzu fueron capaces de doblegar al Europa en semifinales y acceder a la final.

Acceso libre hasta completar aforo

"Para este partido, el Club abrirá la tribuna de Preferencia y el acceso será libre tanto para socios como para no socios, hasta completar aforo. El Real Betis Balompié anima a todos los béticos a acudir a este importante partido para el filial verdiblanco, que ya superó con brillantez la primera eliminatoria contra el CE Europa y está a un solo paso de ascender de categoría", ha publicado la entidad bética en un comunicado oficial.

Las otras cuatro eliminatorias de ascenso a Primera Federación quedaron de tal forma: Orihuela CF vs Baracaldo CF, Zamora CF vs UD San Sebastián de los Reyes, Marbella CF vs UD Logroñés y CD Numancia vs Yeclano Deportivo.