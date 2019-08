El Espanyol, a la espera de que el Betis mueva ficha por Borja Iglesias

Tras la venta de Júnior y a la espera de lo que suceda con Lo Celso y Camarasa, el Betis está intentando abordar de nuevo la contratación de Borja Iglesias, el delantero elegido para reforzar el ataque verdiblanco. El Espanyol, que conoce las intenciones béticas, sigue a la espera de que el Betis mueva ficha, después de exponer hace semanas las condiciones en las que facilitaría la salida del punta.

"En el caso de Borja todo está igual que hace una semana o dos. Estamos esperando a que digan algo. Si la operación es buena para las tres partes se llegará a un acuerdo, y si no, pues seguirá parado. Ellos sabrán las conversaciones que tienen", ha asegurado el vicepresidente blanquiazul, Carlos García Pont, tras la presentación de un nuevo acuerdo de patrocinio.

"Las negociaciones no se sabe cuando acabarán. Hay otras cosas encima de la mesa. A veces va en cadena. Esperemos no acabar fichando el día 2 a última hora. Pero no puedo decir de este agua no beberé", ha añadido el dirigente espanyolista, ya que el dinero del Betis también serviría para que el club barcelonés afrontase otras operaciones.

El Betis quiere que Borja Iglesias pueda estar esta semana en Sevilla a las órdenes de Rubi, aunque todo dependerá de que reúna el dinero necesario para afrontar esa alta inversión en las exigentes condiciones que ha impuesto el Espanyol desde el principio. Aunque ése es el deseo, en el club verdiblanco tampoco se tiene prisa, al contar con el beneplácito del delantero, y sólo se afrontará el fichaje cuando se den todos los requisitos necesarios.