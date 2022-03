Borja Iglesias y el mensaje de Pellegrini

En los primeros meses de Manuel Pellegrini en el Betis, Borja Iglesias era un delantero ofuscado. No encontraba el gallego ese punto que había llevado al club verdiblanco a pagar casi 30 millones de euros por su fichaje, lo que llevó a que el entrenador chileno buscase la forma de motivarlo.

"El entrenador me ha llegado a decir que estaba decepcionado conmigo en alguna ocasión, que tenía que hacer más, que me había visto hacer más, que podía...", aseguró el delantero en El Pelotazo de Canal Sur Radio. "Cuando vives una situación más crítica, lo que podía hacer era entrenar más y tratar de ser más positivo, saber que llegaría el momento. Ese momento fue en el partido de Copa ante la Real Sociedad, me sentí protagonista y pude demostrar al resto que estaba capacitado", añadió Borja.

"Cuando acabé ese partido me dije a mí mismo que ya estaba aquí otra vez, que había cogido la senda buena. No llegué a dudar de mis capacidades porque ya lo había hecho, había vivido momentos importantes, aunque a veces te vas más tocado que otros", indicó el delantero sobre ese punto de inflexión de su etapa en el Betis.

Desde entonces, tanto el club verdiblanco como el delantero le han dado la vuelta a la situación y disfrutan con el crecimiento del equipo. "Da gusto compartir estos momentos bonitos y vivirlos, pero soy el futbolista que soy también por los momentos críticos que pasé. Ahora veo puerta, pero lo básico es aportar siempre al equipo, ese es mi objetivo principal", aseguró.