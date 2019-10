El Celta ocupa un lugar especial en la carrera de Borja Iglesias. "Me tendió la mano y me hizo crecer, madurar y ser mejor", ha reconocido el delantero del Betis en una entrevista en La Voz de Galicia, en la que ha analizado el mal momento de ambos equipos, que han iniciado la temporada lejos de los objetivos previstos.

"Es una situación difícil porque nadie quiere ver a su equipo así. La gente está sufriendo un escenario que a priori no esperábamos. Somos unos privilegiados llegar a nuestro campo y ver a 60.000 personas animando a su equipo, y eso no pasa en muchos sitios. Tenemos que seguir remando todos juntos", ha afirmado Borja, que ha comparado la situación de ambos conjuntos: "Ninguno de los dos equipos estamos bien ni en el momento que queremos. Los datos son muy diferentes pero el resultado es el mismo. Es difícil para todos, pero tanto el Celta como nosotros tenemos la gran ventaja de que somos dos grandes equipos, que tenemos mucho potencial y pienso que haciendo las cosas bien no tendremos problemas. A los dos nos está costando más de lo que creíamos, pero la idea de juego es parecida con jugadores creativos".

Sobre su situación personal, el atacante también ha expresado su deseo de revertirla cuanto antes, sobre todo tras su suplencia en Granada. "Es una situación que en los últimos años estaba viviendo poco pero sí que la viví en momentos puntuales. Cuando el entrenador hace la alineación busca lo mejor para el equipo y solo queda trabajar más y apretar los dientes más", ha comentado Borja, que también quiere celebrar un gol ante el Celta: "Es una situación en donde lo necesitamos y tengo ganas de marcar en mi estadio y para el Betis. Quiero marcar el miércoles".

"Estoy aún en un proceso de adaptación. Llegué muy cerca de la primera jornada de liga, tuve una pequeña lesión y no fue como a mí me gustaría, pero a pesar de eso estoy creciendo, aprendiendo y viviendo una situación que hace tiempo que no vivía", ha asegurado el delantero gallego sobre su inicio liguero, en el que también ha afectado la situación del equipo: "Es una obviedad que mis registros goleadores no están siendo los mejores, pero igual de cierto es que el equipo está pasando un momento de juego que nos está costando un poquito y seguro que pronto lo arreglaremos. En las primeras jornadas en el Espanyol tuve muchas situaciones de gol y no fui capaz de materializarlas, luego pasé un tramo de cinco partidos que hice gol con mucha facilidad y no descarto que pueda pasar ahora".