Bravo: "El objetivo grande es salir en la foto de campeón"

Habla Claudio Bravo desde la voz de la experiencia y el chileno, que ha renovado una temporada más su vinculación con el Betis, ha resaltado la ilusión del vestuario con la final de la Copa del Rey. "El objetivo grande es salir en la foto de campeón", ha afirmado el meta en la televisión oficial del Betis.

"El objetivo grande es salir en la foto de campeón. Para eso se trabaja y es el estímulo grande que tiene el aficionado. En la Liga lo tenemos asumido, que debemos seguir compitiendo en cada partido, pero sin desviarse un centímetro del estímulo, que es la Copa", ha indicado el meta chileno, que ha aporta ese carácter ganador: "La esencia de lo que busco es eso, el trabajo que yo busco en el día a día es que me lleve a salir en esa foto de campeón, independiente de si juegas o no, es ser parte del grupo que defiende ese título. Lo que predomina es levantar el trofeo. He sido un afortunado en mi carrera, pero también mi exigencia ha sido esa siempre. Son 21 títulos en mi carrera y quiero uno más con el Betis".

"Mi gen es ser competitivo. Si la cabeza está en buenas condiciones y mi cuerpo acompaña, lo que veo en el día me sirve de gasolina para seguir estimulándome para querer continuar. El deber es de seguir. Cuando estás dejando algo atrás, más motivación aún. Me siento afortunado por mi carrera. Además, estamos en una ciudad magnífica, el plano familiar no es menor, es importante para mí", ha añadido el portero chileno, que también quiere que el proyecto del Betis tenga continuidad: "Ahora viene lo más complejo, que es mantenerse y no relajarse, seguir trabajando dela misma manera. El aficionado, el club, el cuerpo técnico... Cuando las cosas van unidas, hay que mantener esto, que no sea un año bueno y el siguiente sea un desastre. El triunfo no puede durar tres o cuatro días, si no el cachetazo es grande. Se celebra en el vestuario y luego al adía siguiente ya se piensa en el próximo desafío".

Además, Bravo se ha referido a una de las claves del éxito verdiblanco. "Lo primordial en nuestra actividad es lo grupal. Que todas las ovejitas estén en sintonía, que sigamos el mismo camino. Al que se desvía, cogerlo y meterlo de nuevo. Sé lo que significa conseguir éxitos, lo que genera un buen grupo humano, que siempre el foco sea obtener algo y no trabajar por nada. Yo venía a ganar cosas para el Betis, aspiraba en grande. Donde estás tienes que dejar algo. Hay mucho trabajo previo, la parte silenciosa, motivar a la gente. Hacerles ver que es posible conseguir cosas, jugar bien... Los logros se consiguen con grandes personas. La base es la calidad humana dentro del vestuario. El club debe seguir construyendo ese tipo de base para el futuro", ha comentado el meta, que también resalta el valor de la competencia: "El que juega le pone el listón alto al que no lo hace, es lo que se busca en esta temporada y en lo que van a venir después. No se puede relajar nadie, pierdes tu lugar; y el que está detrás tiene que trabajar duro para coger el sitio. Es la manera de dejar al Betis lo más arriba posible y la posibilidad de conseguir un logro".