Pellegrini: "Confundimos paciencia con lentitud, pero fuimos de menos a más"

Estaba especialmente satisfecho Manuel Pellegrini por el triunfo del Betis ante el Cádiz y también por el hecho de haber dejado la portería a cero de nuevo, como ya ha conseguido en varias ocasiones. Cuando alguien le comentaba que seguían apareciendo los mismos defectos de siempre, el chileno ponía cara de extrañeza. "Si no nos convirtieron goles, los defectos no siguen siendo los mismos. Hoy no cometimos errores ante un equipo que no nos hizo goles. Hemos ido mejorando, hemos sacado siete puntos de los últimos doce y eso es un rendimiento importante. La virtud fue tener la paciencia ante un equipo que le ganó al Real Madrid y al Barcelona. Fue un paso importante en cuanto al resultado y al trabajo defensivo".

Para el entrenador bético, era trascendental no perder los nervios en ningún momento, no conceder opciones al Cádiz. "Lo conversamos antes del partido, que había que tener paciencia para encontrar los espacios. En el primer tiempo confundimos paciencia con lentitud y en el segundo fuimos mejores, fuimos de menos a más. Si nos hubieran hecho un gol el partido estaba terminado, en el segundo tiempo tuvimos paciencia y mejoramos en los movimientos y en la velocidad al espacio", explicaba Pellegrini en su análisis.

Entonces se le cuestiona sobre la felicidad otorgada a los béticos para la Navidad y el técnico hablaba de tres objetivos: "Tenemos posibilidades de tener tres felices fiestas, ahora Navidad, después Año Nuevo contra el Levante y más tarde la tercera con el Sevilla en el día de Reyes. La primera la tenemos y después trabajar para el resto, pero paso a paso", consideraba en sus objetivos.

Pellegrini resaltaba especialmente el hecho de no haber encajado goles en esta cita contra el Cádiz, algo que lo alegraba particularmente. "Lo dije desde el comienzo, aunque tenemos la valla más batida de la Liga y eso pertenece a los datos objetivos, está un poco desvirtuada esa estadística porque cuántas veces hemos dejado la portería a cero. Pocos lo han hecho tantas veces. Hemos tenido siete penales, expulsados... Ojalá mantengamos esta dinámica para poder seguir siendo un equipo competitivo", argumentaba el chileno en sus explicaciones.

Y para acabar llegaba la pregunta sobre las dificultades que encierra atacar a un equipo tan encerrado como el Cádiz. Así lo explicaba Pellegrini: "Enfrentábamos a un equipo que es experto en defenderse. El Real Madrid no pudo hacerle goles, es difícil tener velocidad con ocho jugadores en espacios reducidos. Es un problema de movidad, de correr riesgos, pero es complicado cuando no se podía caer en regalar nada ante un equipo que es experto en salir a la contra", concluía un Pellegrini feliz con el triunfo de los suyos.