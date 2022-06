Canales, el contraste estival

En plena ebullición del mercado, que aunque no se produzcan muchos movimientos sí está lleno de llamadas y sondeos, Sergio Canales vive un verano distinto. Alejado del ruido, el centrocampista cántabro tiene clara su continuidad en el Betis, del que se ha convertido en una de sus referencias tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Su espectacular renovación del pasado mes de diciembre, con paseo por el río Gualdalquivir incluido, lo puso a la altura de lo que significa para la entidad heliopolitana, donde Canales ha echado raíces y es uno de los líderes del vestuario. La cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros venía a simbolizar ese compromiso a largo plazo del cántabro con el Betis, el club con el que definitivamente se ha asentado en la élite del fútbol nacional.

"Podría haber sido cualquier cosa, no es importante la cifra ni el número, si pudiese me quedaría mil millones de años aquí. Es algo que tenemos claro, era por poner algo, no hay problema de dinero. Donde te sientes feliz y te hacen sentir bien no necesitas otra cosa. ¿Que lo pagaran? Igual habría metido 1.000 millones de goles", indicó Canales tras su ampliación de contrato, cuando todavía le esperaba vivir lo mejor como verdiblanco.

Si sus comienzos en el Racing llamaron la atención de los equipos grandes hasta que fichó por el Real Madrid, las graves lesiones que fue sufriendo a lo largo de su carrera, tanto en el conjunto blanco como en el Valencia o la Real Sociedad, lo desplazaron de los focos. Su llegada a Heliópolis en el verano de 2018, aunque fraguada con anterioridad ante la insistencia de Lorenzo Serra Ferrer y Quique Setién, supuso un punto de inflexión en la trayectoria hasta convertirse de nuevo en una referencia del fútbol nacional.

Ya nadie discute a Canales, que se ha ganado con su compromiso y su calidad un hueco entre los grandes del Betis. El título copero, además, le quitó una espinita al cántabro, que la temporada anterior había sufrido con el recuerdo de la dolorosa eliminación ante el Athletic. De hecho, el zurdo había sido uno de los pocos que había verbalizado esa ilusión por llegar lejos en la Copa del Rey con anterioridad. "Lo de hoy no se puede quedar aquí, hay que ir a por la Copa. No se puede quedar en ganar el derbi, es una gran ilusión, pero hay que ir a por la Copa", señaló el cántabro tras la victoria ante el Sevilla en los octavos de final de la competición, precisamente gracias a un gol suyo en esa reanudación del encuentro.

Luego llegarían los mejores momentos del Betis, con las goleadas en la Copa y en la Liga con Canales como protagonista hasta ese día soñado del 23 de abril en el Estadio de La Cartuja, con el que el equipo verdiblanco rompía 17 años de sequía. El quinto puesto final en la Liga ratificó la solidez deportiva del conjunto bético, que ha apostado por la estabilidad como la base para el crecimiento.

Para la nueva temporada, Sergio Canales volverá a erigirse en pieza clave del esquema de Manuel Pellegrini. Ya sea partiendo desde la banda derecha, aunque con plena libertad de movimientos, o desde el mediocentro, el cántabro será de nuevo uno de los faros del equipo. "Ha habido momentos en que lo pasé mal. Los cambios de posición en cada partido, por ejemplo. Cada encuentro era un mundo, constantemente fuera de mi zona de confort. Pero realmente es donde más disfruto, donde más crezco y es un reto. Manuel Pellegrini me ha enseñado esa importancia. Siempre le decía ‘me cuesta situarme en el campo por los cambios de posición’. Y me dijo ‘tú haz de ti mismo sea donde sea, da igual’", reconoció Canales en una entrevista con Jorge Valdano.