Canales: "Llegar a la final de Copa era un objetivo antes de empezar la temporada"

El futbolista del Betis, Sergio Canales, ha ofrecido una interesante entrevista en el programa 'Universo Valdano' en el canal Vamos, de Movistar, donde ha analizado y contado algunos aspectos a nivel personal y otros, también, a nivel colectivo. Y en cuanto al Betis, con la Copa del Rey muy presente.

Adaptación a diferentes posiciones

"Me ha costado, ha habido momentos en que lo pasé mal. Los cambios de posición en cada partido, por ejemplo. Cada partido era un mundo, constantemente fuera de mi zona de confort. Pero realmente es donde más disfruto, donde más crezco, un reto. Manuel Pellegrini me ha enseñado esa importancia. Siempre le decía 'me cuesta situarme en el campo por los cambios de posición'. Y me dijo 'tú haz de ti mismo sea donde sea, da igual'".

Crecimiento físico

"Antes era un jugador frío y también físicamente, en el 60 ó 70 no podía más. Quería estar fresco hasta el 90, así que para eso me preparo para 120. La teoría dice que estaría más fresco. Muchos partidos se deciden del 60 al 90. Si consigo una frescura en esa parte de los partidos, tengo un plus".

Jugar con presión

"No es tanto cansancio físico como mental cambiando de competición. Es mucho fútbol en otros momentos. Jugar con el Zenit no tiene nada que ver con jugar con el Rayo en la Copa o en un partido de Liga. La sensación que se puede transmitir que a veces nosotros la pensamos es que estamos cansados. Pero es la sensación de jugar los partidos. Hemos crecido defensivamente, haber pasado dos rondas con 0-0 o la del Rayo que te mete un gol a balón parado sin apenas sufrir... Donde hemos sufrido en las eliminatorias ha sido en ataque, no en defensa, por jugar con el resultado de la ida, que también es lógico. Pero la fortaleza que nos da que nos hagan tan pocas ocasiones dos equipos que necesitaban marcar para eliminarnos da mucha fortaleza al equipo".

La final de Copa en La Cartuja

"La eliminación el año pasado nos dejó marcados. A mí lo que más me gusta es no sólo llegar a la final, sino que hemos tenido la intención de llegar a la final. Era un objetivo antes de empezar la temporada. El día que nos eliminaron el año pasado ya lo dijimos: 'el año que viene tenemos que ir a por la Copa'. Y en este caso le doy mucha importancia. Le doy mucho más valor al equipo, que ha sido valiente y se ha atrevido a mencionarlo. Muchas veces, en equipos como nosotros, es 'no nos pongamos responsabilidades grandes y así mejor', y si luego lo consigues... No, esto hay que ir y como he dicho, sin miedo a fracasar. Y al final estamos para ganar".

El sufrimiento en la semifinal frente al Rayo

"Al final es verdad, que sufres, pero lo disfrutas muchísimo. En el minuto 80 te meten ese gol y hubo un momento que lo pasamos regular... Ahí estamos, en una final, después de 17 años. He vivido momentos muy buenos en mi carrera, pero con la responsabilidad con que me siento en el club, nunca había vivido algo así. Y la pasión con que se vive aquí, es una sensación increíble. Cuando acabó el partido, desde que metemos el gol, que hay un momento que me vuelvo loco... Borja me dijo 'te he quitado el gol', pero había entrado. Cuesta dormir en noches así por las sensaciones que te transmite la gente, familias llorando de emoción, de felicidad, es lo más grande que te puede dar el fútbol y es una sensación increíble".

Líder en el vestuario

"Sobre todo siento responsabilidad con el grupo, siento que tengo peso en el vestuario, en intentar ayudar a los jóvenes a mejorar y crecer, que vean la otra parte del fútbol. Me siento con peso en el vestuario, pero tenemos un equipo muy unido con jugadores con mucho peso. Bravo, Joaquín, Guardado, gente veterana que ha vivido mucho, que ha ganado mucho. Aprendo mucho de ellos".