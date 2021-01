La buena dinámica de 2021, con tres victorias y un empate, ha enderezado el rumbo del Betis y ahora Manuel Pellegrini confía en darle continuidad a ese buen rendimiento para seguir escalando en la clasificación.

"Me da la sensación desde el comienzo que se asimiló bien la idea. Empezamos bien el campeonato, luego hubo penales, expulsiones y fallos individuales que nos castigaron, pero hemos retomado una regularidad. El equipo está teniendo un funcionamiento igual, pero poniendo más énfasis en los déficits, que nos hacían que los resultados no llegaban. Hemos tenido un buen repunte, ahora hay que mantenerlo con la regularidad que exige esta Liga, donde dos o tres errores te revierten un resultado", señaló Pellegrini, que siguió prefiriendo obviar los posibles objetivos: "La plantilla y el cuerpo técnico han tenido siempre la misma respuesta de ganar el siguiente partido. Nos toca el Celta, si terminamos con 26 puntos sería una primera ronda normal. Todos queremos mejorar, la ambición del grupo de llegar lo más arriba posible no se puede perder. Luego, los objetivos siempre van a ser llegar a lo más alto posible, pero hay una realidad que hay que entenderla y aceptarla".

En ese mensaje de Pellegrini también existió el apoyo a Fekir o Borja Iglesias, dos jugadores que no están ofreciendo su mejor nivel. "Puede haber muchas opiniones sobre si lo puede hacer mejor, pero tiene toda la confianza del cuerpo técnico y del plantel. Si hubiera convertido el penal con el Sevilla las opiniones serían distintas. En todos los partidos está teniendo un desgaste importante y técnicamente marca la diferencia", dijo el técnico sobre el francés. "Tiene que sentir una presión, siempre hizo goles en todas partes y en el Betis no van las cosas como le gustaría. Lo veo trabajando duro, consciente de que tiene que mejorar, pero no lo veo con los brazos abajo", añadió sobre Borja.

También tuvo palabras de elogio para Eduardo Coudet, el técnico del Celta que fue discípulo suyo en River Plate. "Desde ese momento me parecía que iba a ser técnico. Era un jugador de mucha entrega, de liderazgo sobre el grupo. Ahora refleja su mentalidad de equipo grande, jugó en River y San Lorenzo, y la ha transmitido al Celta, con conceptos ofensivos e intensidad", dijo Pellegrini, que reconoció la importancia de la baja de Iago Aspas: "Todos los equipos tienen una necesidad fundamental de un jugador así cuando está en el momento desequilibrante, nos pasó a nosotros con Canales. Pero todos tienen un plantel y tienen que aparecer otros para suplirlo".