Coudet: "Pellegrini es mi padre futbolístico"

El argentino Eduardo Coudet, que durante su etapa como futbolista estuvo a las órdenes de Manuel Pellegrini en el River Plate, elogió al actual entrenador del Betis, al que se enfrentará este miércoles en el Benito Villamarín.

"Es rara mi situación porque tanto Manuel como el Flaco Cousillas son amigos, son tipos que me han ayudado mucho a lo largo de mi carrera como jugador y como entrenador. Cuando dije que iba a empezar a dirigir fue con el tipo que me senté a hablar y a escuchar. Sólo tengo elogios para él", comentó el técnico celeste. Coudet admitió que ha seguido "todos los pasos" del chileno como entrenador: "Es mi padre futbolístico, una persona que me ha ayudado más de lo que ustedes se pueden imaginar".

No escondió su preocupación por la lesión del internacional español Iago Aspas, aunque avanzó que el atacante evoluciona bien de su lesión muscular y no está descartado para el partido del fin de semana contra el Eibar. "Es el jugador más importante para nosotros, pero mediremos cómo se siente y cuáles son los riesgos. No se puede arriesgar para jugar un partido y después perderse cuatro", advirtió el preparador celeste, quien explicó que las características de los jugadores hacen que "el sistema sea distinto".

"Por la cantidad de variantes que tenemos tampoco podemos modificar muchísimo. Tenemos muy pocos extremos, y tampoco tenemos otro delantero centro en la plantilla. Intentaremos acomodarnos bien en el campo siendo un equipo corto, intenso y que intenta jugar bien al fútbol", aseveró

El preparador del Celta subrayó que el club sigue buscando en el mercado un delantero para reforzar la plantilla, aunque el "fair play financiero" y la negativa de David Costas y Jorge Sáenz a salir están "dificultando" esa tarea. "Tengo confianza en que algo nuevo en el mercado van a poder ver. Todo lo que nos pueda venir a elevar lo que tenemos, bienvenido sea", comentó Coudet, quien asume que el Betis tiene "más variantes" en su plantilla.