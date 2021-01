El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la conferencia de prensa telemática previa al duelo con el Celta, en la que ha señalado que confía en lograr una continuidad en el rendimiento de su equipo. "Hemos tenido un repunte, pero ahora hay que mantenerlo con la continuidad que exige esta Liga", ha señalado el chileno, que también ha defendido a Fekir: "Tiene todo el respaldo del cuerpo técnico".

Pellegrini, que ha alabado a Eduardo Coudet, el técnico del Celta al que dirigió como futbolista en River Plate, también ha descartado por ahora la posibilidad de que se produzcan entradas o salidas en el equipo verdiblanco, ni siquiera tras la nueva lesión de Bravo.

Mejoría del Betis

"Me da la sensación desde el comienzo que se asimiló bien la idea. Empezamos bien el campeonato, luego hubo penales, expulsiones y fallos individuales que nos castigaron, pero hemos retomado una regularidad. El equipo está teniendo un funcionamiento igual, pero poniendo más énfasis en los déficits, que nos hacían que los resultados no llegaban. Hemos tenido un buen repunte, ahora hay que mantenerlo con la regularidad que exige esta Liga, donde dos o tres errores te revierten un resultado. Ojalá podamos mantener el rendimiento individual, de grupo y esa ambición para conseguir algo".

Posibilidad de fichar a un portero

"No era algo que esperábamos tener a Claudio ahora un tiempo fuera y Dani Martín operado de la rodilla. Tenemos a Joel y también a Dani Rebollo y Carlos Martín, son tres porteros. No es fácil conseguir uno a estas alturas del campeonato. Le tenemos confianza a Rebollo, lo viene haciendo bien en el filial. Como ya dije antes no creo que haya cambios en la plantilla".

Fekir

"Puede haber muchas opiniones sobre si lo puede hacer mejor, pero tiene toda la confianza del cuerpo técnico y del plantel. Si hubiera convertido el penal con el Sevilla las opiniones serían distintas. En todos los partidos está teniendo un desgaste importante y técnicamente marca la diferencia. Tiene el respaldo del cuerpo técnico".

Primera vuelta y Europa

"La plantilla y el cuerpo técnico ha tenido siempre la misma respuesta de ganar el siguiente partido. Nos toca el Celta, si terminamos con 26 puntos sería una primera ronda normal. Todos queremos mejorar, la ambición de grupo no se puede perder de llegar lo más arriba posible. Hay que ganar al rival siguiente, ojalá terminemos bien. Luego, los objetivos siempre van a ser llegar a lo más alto posible, pero hay una realidad que hay que entenderla y aceptarla".

Borja Iglesias y delantera

"Para el jugador tiene que sentir una presión, siempre hizo goles en todas partes y en el Betis no van las cosas como le gustaría. Lo veo trabajando duro, consciente de que tiene que mejorar, no lo veo con los brazos abajo ni entregado. Tiene la capacidad para revertirla y sigue siendo considerado, de acuerdo a su rendimiento veremos cuánto podrá jugar".

"Tenemos la plantilla equilibrada, si hay alguna oferta importante por algún jugador se analizará en el club si es conveniente debilitar la plantilla y cuál es la cantidad que se podría destinar a otro. Por ahora no va a venir nadie ni va a salir nadie".

Coudet

"Tuve la fortuna de dirigirlo como técnico de River, en Argentina, un jugador que vino a Europa al Celta, era de mucha entrega, de liderazgo sobre el grupo. Desde ese momento me parecía que iba a ser técnico, ya ha demostrado su capacidad en América, estar en España le va a venir bien a su desarrollo y a la Liga, es un técnico de futuro. Refleja su mentalidad de equipo grande, jugó en River y San Lorenzo, lo ha transmitido al Celta, con conceptos ofensivos y una intensidad que le da a sus equipos. Me alegro mucho por él, España va a tener un técnico de calidad por muchos años".

Bravo futuro como entrenador

"En la medida que lo vemos jugar, todo el mundo lo oye, tiene capacidad de dirigir y ordenar. Si tiene la vocación va a ser un técnico, por su carrera en equipos grandes y varios países, con mucha posibilidad de aprender. Hasta dónde va a llegar nunca se sabe, pero las condiciones sí las tiene".

Rival

"El celta viene en un momento no con buenos resultados, pero antes ha demostrado toda su capacidad y cuenta con buenos jugadores. Es imposible tener toda la plantilla, les falta Iago Aspas, pero tiene jugadores de mucha calidad".

Baja de Aspas

"Es un equipo ha tenido una transformación importante con Coudet, ya se vio desde el primer partido una dinámica distinta. Luego llegó la secuencia de triunfos y ahora le ha tocado perder como a todos. La lesión de Aspas, todos los equipos tienen una necesidad fundamental de un jugador así cuando está en el momento desequilibrante, es un jugador que se le echa de menos. Pero todos tienen un plantel, tienen que aparecer otros para suplirlo. Nos pasó a nosotros con Canales, son jugadores que marcan una diferencia y es normal que todos los equipos los echan de menos. Pero hay que tener la capacidad de suplirlo y el Celta lo logrará".