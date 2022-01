Betis - Celta, en directo

¡¡¡Ya tenemos alineación del Betis!!! Diego Lainez es la gran novedad en el once de Manuel Pellegrini, después de que el mexicano aproveche la ausencia de Nabil Fekir, que se queda de inicio en el banquillo después de haber completado un solo entrenamiento en la semana.

El once del Betis es el formado por: Rui Silva en la portería; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz y Álex Moreno, en la zaga; Guardado, William Carvalho y Canales, en la medular; Diego Lainez, Juanmi y Willian José.

El Celta también ha anunciado su once inicial, en el entra el turco Okay ante las bajas que presenta el cuadro gallego en la defensa y la medular. El equipo de Coudet formará con: Dituro, en la portería; Aidoo, Okay, Carlos Domínguez y Javi Galán, en la defensa; Fran Beltrán, Denis Suárez, Brais Méndez y Cervi, en la medular; y Santi Mina e Iago Aspas como pareja de delanteros.

Betis y Celta inician el nuevo año con un partido en el Benito Villamarín con el que pondrán fin a la primera vuelta del campeonato. Los verdiblancos, terceros en la tabla, quieren ponerle el colofón a su excepcional primer tramo liguero con una victoria que los llevase hasta los 36 puntos.

Ha sido un encuentro marcado por el Covid-19, que con su variante Ómicron ha vuelto a salpicar al fútbol español. Bajas, entrenamientos adaptados y problemas para confeccionar las convocatorias han marcado las semanas tanto de Betis como de Celta, aunque ambos equipos presentarán un once de garantías.

También afectará el Covid-19 al aspecto del Villamarín, que verá reducido su aforo al 75%, después de las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias, lo que provocó que el Betis dejase de vender entradas para el partido, aunque sí podrán acudir todos sus abonados.

Manuel Pellegrini ofreció una lista con 21 convocados, en la que las grandes novedades fueron la inclusión de Fekir, que ya pudo entrenarse este sábado con el equipo, y de los canteranos Marchena y Raúl, que cubrieron las numerosas bajas con las que cuenta el entrenador chileno. Hasta diez jugadores se ausentarán del partido por diferentes motivos: Claudio Bravo, Montoya, Pezzella, Guido Rodríguez, Miranda, Sabaly, Paul Joaquín, Rober y Camarasa.