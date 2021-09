Desembarco escocés a la vista en Heliópolis

El Betis recibirá el próximo jueves en el Benito Villamarín (18:45) al Celtic, y para éste partido se espera la presencia de aficionados blanquiverdes procedentes de Glasgow. Así lo anunció el cuadro escocés en sus medios oficiales, aunque está a la espera de concretar más detalles de cara al desplazamiento de sus aficionados a Sevilla atendiendo al protocolo por el covid.

El comunicado del Celtic fue el siguiente: "Celtic Football Club comunica que nos han informado de que recibiremos una asignación de entradas para el próximo partido de la Europa League en Sevilla contra el Real Betis, el jueves 16 de septiembre de 2021. Debido al corto tiempo de respuesta con el que debemos lidiar y los requisitos del protocolo local de covid, actualmente estamos estableciendo el proceso más apropiado para asignar los boletos a aquellos fanáticos que tengan la intención de asistir al partido. Se proporcionará más información a través del sitio web del club. Dada la logística de viaje en curso, el club no proporcionará vuelos chárter a los fanáticos para este partido y, naturalmente, alentará a los aficionados que deseen asistir al partido a que cumplan con todos los requisitos de covid 19 del Reino Unido y España. El club proporcionará más información lo antes posible".

Por otro lado, el Celtic recibirá mañana al Ross County (16:00) en su encuentro de la quinta jornada de la Premiership escocesa, donde ocupa ahora mismo e sexto puesto en un torneo de 12 equipos.

Celtic Football Club have been informed that we will receive an allocation of tickets for the forthcoming Europa League match in Seville against Real Betis, on Thursday, September 16, 2021.ℹ️ Further information 👇 https://t.co/kv6HXKvbVx