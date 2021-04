Bravo: "Nuestro rival somos nosotros mismos"

El portero del Betis Claudio Bravo ha ofrecido una interesante entrevista en Radio Marca Sevilla, donde ha tratado diferentes temas.

Cambio en la mentalidad del Betis

"La exigencia siempre la empiezas por ti, creo que cada uno ha asumido ese rol, se exige en la semana, los días previos, en los partidos, jugando, no jugando... Eso también te lleva a que sucedan estas cosas, a tener un grupo compenetrado en cuanto al pensamiento de obtener este tipo de temporada. Eso es a lo que aspiramos todos, yo no entreno para hacer una temporada y estar peleando por salvar la categoría o ese tipo de cosas. Aspiro a trabajar, a lo máximo. Y es un poco lo que uno intenta contagiar".

Contrato con el Betis

"Yo lo dije el primer día, en la rueda de prensa de pretemporada. Firmé por dos años. Tenía opciones para ir a muchos lugares, donde la opción era ir por una temporada. Pero yo por una temporada no iba a moverme, me iba a ir a mi casa y se me acababa el fútbol, lo tenía claro desde ese punto de vista. Porque trasladar a tu familia por un año y cuando te estás acomodando volver a hacer las maletas para irte, a estas alturas de mi carrera, no tenía mucho sentido. Aquí me vine dos temporadas, que espero poder cumplirlas también por las expectativas del club, las mías y por cómo está mi familia dentro de la ciudad. Es lo que deseamos".

El cambio del Betis en 2021

"Creo que en el trabajo, también en el despertar a un grupo y meter en la cabeza de todos que era posible hacer una buena temporada, hacer buenos partidos compitiendo al máximo nivel, trabajando duro durante la semana. Quieras o no, ha sido un poco eso lo que nos ha llevado a estar donde estamos. Si nos relajamos y pensamos que vamos a ganar caminando, no va por ahí. Tenemos que seguir con la misma humildad, con la misma esencia que hemos tratado de imponer esta temporada, de ver un equipo agresivo en casa y fuera, que quiere jugar bien al fútbol, que a la hora de presionar ves a los 11 jugadores compenetrados en esa faceta... Los resultados se dan por sí solos. Cuando tienes la cabeza limpia en cuanto a saber competir y trabajar, las cosas van por sí solas".

¿Por qué debe luchar el Betis?

"Lógicamente, viendo desde fuera cuando tocaba venir a jugar aquí de visitante, te encuentras con un club que tiene condiciones muy positivas para poder hacerse fuerte en todos los sentidos. No todos los clubes tienen un estadio de esta envergadura, una afición como la que tenemos, de la que lamentablemente no estamos disfrutando. Pero todo eso te lleva a pensar que un club que tiene que estar hacia arriba, no disputándose la categoría o pasando apuros en los tramos finales. Tiene que ser lo otro, lo que te encuentras al salir de aquí, que la gente te anime, te presione. Eso habla bien y te mantiene alerta. A mí me encanta que la gente en la calle me diga 'hay que ganar' o que esté encima tuya cuando pierdes. Esos son los clubes que al final marcan diferencias".

¿Una ayuda del Sevilla en Anoeta?

"No, no espero nunca nada de los demás. Solamente me preocupo de lo que tenemos aquí en nuestro día a día, de nuestros compañeros, de que hagamos las cosas bien... Nuestro rival somos nosotros mismos, si hacemos las cosas bien entre semana, si mantenemos el nivel de competitividad en los partidos y seguimos siendo un equipo agresivo en defensa y ataque, y estamos juntos a la hora de competir, las cosas se van a dar por sí solas. Pero si fallamos durante el día a día, bajamos el pie del acelerador o en la competencia arrancamos el partido pensando que vamos a ganar fácil, se va a escapar. El rival más peligroso somos nosotros mismos, más que esperar la ayuda de alguien o que alguien haga la tarea por nosotros. Tenemos que centrarnos en hacer nuestro trabajo de buena manera, en seguir apretando hasta el final, no sólo los que están jugando, los que tienen menos minutos también. Eso también ha sido muy positivo esta temporada, la gente que ha salido del banquillo y ha dado una cantidad de puntos que no se da en cualquier lugar. Y un poco también por lo que se hace durante la semana".