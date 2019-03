Respaldo total a Setién

El mercado de fichajes de enero

En cuanto al mercado de fichajes, José Miguel López Catalán se mostró autocrítico, e hizo también mención a los recursos económicos del club para acudir a firmar un futbolista: “Todo es mejorable. Al final tienes que hacer autocrítica. También cuando hemos hablado del delantero. En verano decidimos mantener a los tres delanteros, Sanabria, Sergio y Loren, y en enero hemos buscado un delantero contrastado, de referencia y no ha podido ser. El mercado te da cosas o no (...). Bartra vino el último día, este año no lo hemos podio conseguir fichar al delantero. Tenemos que dar valor a Loren y Sergio, aunque no le salieran las cosas en este último partido. No tenemos una máquina de hacer dinero para fichar lo que queramos. Trabajamos para mejorar en el próximo mercado”.