Crisis en el Bayer Leverkusen

El Betis visitará el próximo jueves al Bayer Leverkusen en el Bay Arena para jugarse la primera plaza del grupo G de la Liga Europa, después del empate que se produjo la pasada semana en el Benito Villamarín (1-1). Y los verdiblancos se encontrarán a un equipo en crisis, con problemas de lesiones, y que el miércoles acumuló una enorme decepción tras quedar eliminado de la copa alemana por un segunda como el Karlsruhe (1-2).

No atraviesa un buen momento el equipo dirigido por Gerardo Seoane, que no conoce la victoria en sus cuatro últimos partidos y al que la eliminación copera ha supuesto un duro varapalo. Tras la goleada encajada ante el Bayern Múnich al regresar del parón de selecciones (1-5) se han unido los empates ante el Betis (1-1) y el Colonia (2-2), en un derbi en el que vencía por 0-2, hasta la derrota ante el Karlsruhe, que lo ha dejado fuera de la competición copera.

No sólo los resultados no están acompañando en este tramo de la temporada al conjunto teutón, que también acumula lesiones en jugadores importantes. Así, a las lesiones de Bellarabi y Schick, que no podrán jugar ante el Betis, se unió ayer la de Lucas Alario, que tampoco pudo jugar el duelo copero por unas molestias, lo que dejó a Seoane sin delanteros de la primera plantilla. El tercero en discordia, el joven Emrehan Gedikli, también se encuentra en fase de recuperación, como indicó el propio entrenador esta semana, lo que incluso provocó que el joven español Iker Bravo, reclutado esta temporada desde La Masía, debutase con el primer equipo a sus 16 años.

La goleada encajada por el Bayer Múnich, eliminado y gran sorpresa en la copa alemana, dejó en un segundo plano la derrota del Leverkusen. No tardó en complicarse el partido para el Bayer Leverkusen, que a los cinco minutos de juego ya marchaba por detrás en el marcador tras el gol (0-1) de Lucas Cueto para los visitantes.

Un gol al que el Bayer Leverkusen no pudo responder hasta los nueve minutos de la segunda mitad, cuando el defensa neerlandés Jeremie Frimpong estableció el momentáneo empate (1-1).

Pero un error a los 63 minutos del portero local, el finlandés Lukas Hradecky, que entregó la pelota al surcoreano Kyoung-Rok Choi, condenó definitivamente a la derrota (1-2) al Bayer Leverkusen.