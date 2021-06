Dani Martín: "Donde el club me diga que tengo mi sitio, ahí iré"

El portero del Betis Dani Martín ha ofrecido una entrevista en Radio Betis en la que ha tratado su situación en el cuadro verdiblanco tras recuperarse de lesión, a la espera de ver qué ocurre finalmente con su futuro de cara a la próxima temporada.

Lesiones

"Estoy mucho mejor. Poco a poco se ve la luz al final del túnel. Es la cara fea del fútbol. Este año me ha tocado vivirla. Creo que psicológicamente y físicamente me ha ayudado mucho a crecer. He pasado por dos lesiones muy difíciles en el mundo del fútbol como son el tobillo y la rodilla porque es lo que más sufre. Ahora ya estoy prácticamente recuperado de la rodilla y viendo la luz. Todavía me queda un mes para estar a tope, pero ya voy cogiendo ritmo y sensaciones en la rodilla. Quiero que todo vaya bien, que la rodilla vaya bien y que no se me hinche. Me gusta verme así, disfrutar de lo que es el césped y de lo bonito que es el fútbol".

Momento de las lesiones

"En septiembre, en los entrenamientos de la selección española sub-21, teníamos un partido creo que en Macedonia del Norte. Y en un entrenamiento, en una acción fortuita, salté a un balón y al caer me doblé el tobillo. Nada más caer, me di cuenta de que algo se había roto. Me rompí dos ligamentos del tobillo y tuve que operarme. Luego, cuando estaba recuperado y entrenando con mis compañeros a muy buen nivel, otra vez noté que algo en la rodilla se había roto en una acción de arrancada y frenada. Ahí ya sí que me dio un bajón muy grande porque pensé que iba a tener que pasar otra vez por quirófano, que es lo más feo del fútbol. La lesión de la rodilla es bastante peor que la del tobillo, que fueron dos meses y la de la rodilla son mínimo seis".

Opciones de haber salido en enero

"Mi cesión estaba prácticamente hecha. Yo soy de estar entrenando a tope todos los días, si hubiera sabido algo de que estaba pactado algo con otro equipo, a lo mejor sí que hubiera frenado un poco y hubiera estado un poco más tranquilo, pero fue una acción en la que fui a tope. A lo mejor no me hubiera roto en esa acción, pero habría salido a otro equipo que no tiene los mismos medios que tiene el Betis, me habría pasado allí, y la recuperación no habría sido la misma".

Llegar de la mejor forma posible a la pretemporada

"Es difícil ver que ya es junio, que no están tus compañeros, que vienes a entrenar solo... Es difícil, pero es lo que me apasiona. Siempre quiero lo mejor. Va conmigo el estar siempre al cien por cien".

Sus aficiones mientras ha estado lesionado

"He aprendido mucho sobre gimnasio, sobre cómo cuidarme y cuidar mi alimentación también. Llevo mucho tiempo parado y es complicado. Son lesiones muy difíciles. Psicológicamente es duro. Los primeros días que salía a correr los recuerdo como mucho mejores. Empiezas a entrenar de otra forma. Empiezas a automotivarte".

Agradecimiento a los médicos en sus dos operaciones

"Después de cuatro meses y medio, estoy prácticamente recuperado. He tenido suerte en las operaciones. Tanto en la de tobillo como en la de rodilla. Han salido muy bien y me he recuperado bien. No tengo molestias de tobillo y apenas de rodilla. Estoy muy agradecido a los doctores, a los fisios y a todo el cuerpo médico".

Objetivos en el futuro

"Me encantaría triunfar en el Betis. Es por lo que lucho todos los días, por lo que entreno. Es para eso para lo que he venido, si no, me habría quedado en mi casa estudiando. Juego al fútbol para triunfar. Es cierto que las cosas no me han salido bien de momento, pero tengo plena confianza de que el momento me va a llegar y de que voy a triunfar aquí. Nunca he tenido momentos en los que haya pensado en tirar la toalla. Es mi sueño y siempre voy a luchar por llegar al máximo nivel. Ya estoy aquí, pero me gustaría triunfar aquí. El mejor Dani Martín está por llegar. Empecé la temporada mal y adaptándome al equipo, a Sevilla. Me costó adaptarme al calor. También es cierto que el ritmo en Primera División no es el mismo que el de Segunda. Es diferente y me tuve que adaptar también a mis compañeros. A final de temporada sí que creo que llegué a adaptarme, pude estar más o menos cerca del nivel que puedo dar. Sé que puedo dar mucho más y que puedo ser mucho mejor. Pero bueno, sí que pude disfrutar de unos cuantos partidos a final de temporada del año pasado".

Posible cesión

"Donde me diga el club que tengo mi sitio, ahí iré. Daré el máximo como siempre lo intento dar. Soy un mandado.