El Betis Deportivo, después de su triunfo ante el Algeciras, visita hoy El Palmar (18:00) con el objetivo de lograr una victoria que sería de enorme valor para seguir dependiendo de sí mismo de cara a conseguir disputar la fase final de ascenso a Segunda División.

Los verdiblancos se miden a un Sanluqueño que es colista del grupo sin conocer la victoria todavía, por lo que deberán no fiarse de un rival herido que quiere romper su mala dinámica. Por eso, el filial tendrá que mantener su alto grado de competitividad para superar un incómodo oponente.

Así lo ha avisado Manel Ruano en los medios oficiales: "Tenemos muchas ganas de ir allí a disfrutarlo, creo que va a ser un gran aprendizaje. Tenemos una gran oportuniad. Respetamos al rival, es verdad que no ha ganado aún en esta segunda fase, pero si se ha metido entre los tres primeros es que lo ha merecido".

"No es un campo que nos beneficie, pero hay que competir igual. Faltando dos partidos somos ambiciosos, pero no nos podemos distraer. Si no te distraes es más fácil que te concentres y así somos más fuertes. Vamos a competir", agregó Ruano.

Así encara el Betis Deportivo una cita de vital importancia de cara a seguir alimentando el sueño de conseguir el ascenso a la categoría de plata del fútbol español.