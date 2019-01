El Betis hace oficial el fichaje de Diego Lainez hasta 2024

El Betis ha hecho oficial la contratación de Diego Lainez, que firmará hasta 2024 con la entidad verdiblanca, a la espera de que hoy llegue a Sevilla para pasar el reconocimiento médico. La intensa negociación de Lorenzo Serra Ferrer en las últimas horas ha fructificado para hacerse con los servicios de la joven promesa mexicana, una apuesta de futuro de la entidad. Pese a un último intento del Ajax para convencer al jugador, el Betis finalmente consiguió el fichaje deseado.

"El Real Betis Balompié y el Club América de México han acordado el traspaso del jugador Diego Lainez a la entidad verdiblanca, condicionado por la aprobación del preceptivo reconocimiento médico. El futbolista azteca, de esta manera, quedará unido al Real Betis hasta 2024. Diego Lainez Leyva (Villahermosa, 9/6/2000) se ha formado en las categorías inferiores del Club América. El nuevo jugador bético fue escalando en los escalafones inferiores del equipo mexicano hasta debutar con el primer equipo en 2017, con tan solo 16 años de edad. Lainez ha sido internacional con México en las categorías sub 17, sub 20 y sub 21. En 2018, hizo su debut con el combinado absoluto, con el que ha disputado dos encuentros. Con el fichaje de Diego Lainez, el Real Betis adquiere un futbolista con un tremendo potencial y gran calidad técnica", ha expuesto el club verdiblanco en un comunicado.

El fichaje de Lainez supondrá una inversión cercana a los 15 millones de euros por el 80% de los derechos del jugador, ya que el América, que también hizo oficial el traspaso, se reserva un porcentaje de una futura venta.