Diego Lainez apenas ha disputado 15 minutos en esta temporada con el Betis, aunque el mexicano se muestra tranquilo y confiado. La confianza que le transmite Manuel Pellegrini le hace ser optimista en cuanto a sus opciones durante el campeonato.

"Es obvio que quisiera jugar más, pero es algo que tengo que trabajar, tengo que ganarme un puesto, y la clave es trabajar para ayudar al equipo más de cerca. Hay mucha competencia", ha asegurado el mexicano en la Cadena Cope, donde también ha apuntado los aspectos en los que debe crecer: "Siempre se puede mejorar en todo, en lo físico, en lo mental y en lo táctico. No hay que ponerse un tope. Trabajo para estar en la mejor forma y luego las decisiones son del míster y nosotros las acatamos".

Precisamente, el mexicano destacó su relación con Pellegrini, quien siempre ha tenido buenas palabras hacia el joven. "Es un técnico que le aporta mucho al jugador. Siempre está encima en los entrenamientos para decirme algo, pero también te ayuda en los puntos que haces mejor", ha comentado Lainez, que también ha dejado claro que el equipo debe pasar página de la actuación arbitral del pasado domingo: "Nos debemos centrar en lo que podemos hacer nosotros, en lo que está en nuestras manos. Somos un equipo muy exigente y ahora buscamos dar lo mejor en este próximo partido y traernos un buen resultado".

Sobre las posibilidades que existieron para abandonar el Betis en el pasado mercado, Diego Lainez prefirió dejarlo a un lado. "Siempre he dicho que mi objetivo es estar en el Betis y hacerlo de la mejor manera. Estoy aquí para ayudar. Si hubo o no ofertas ya pasó, yo estoy centrado en dar lo mejor de mí. El club me ha expresado su confianza, yo también confío en ellos y por eso seguimos aquí", aseguró el mexicano.