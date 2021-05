El despegue de Diego Lainez no sólo se ha producido en el Betis sino que también está teniendo su continuidad con México. El atacante ha sido incluido por Gerardo Martino, seleccionador mexicano, en la lista de 23 jugadores para la Nations League de la Concacaf, pese a que en principio el bético apuntaba a integrarse con el combinado sub-23 que disputará los Juegos Olímpicos y que ayer llegó a Marbella para preparar la cita estival.

"Diego estuvo en las tres giras, la de octubre, la de noviembre y la de marzo. Tuvo actividad y hoy en el primer partido volvió a jugar. No tiene que hacer nada para, está dentro porque realmente me conforma. Me tocó hacer una lista de 23 oara la Final Four, Tecate (Corona) ya está bien y buscando las características nos inclinamos por Uriel (Antuna) de un lado y de Orbelín del otro. La ausencia de Gutiérrez hace que pensemos en Orbelín. Nos queda una opción y por eso está Lainez, para un chico de su edad es un gran estímulo", expuso Martino, que indicó que Lainez es una de las primeras alternativas para actuar por la banda, después de la lesión que ha dejado fuera a Erik Gutiérrez.

De esta manera, Lainez, que se había quedado inicialmente fuera de esa lista, jugará con la selección absoluta de México ante Costa Rica, en la semifinal de la Nations League, de un combinado que seguirá liderado por Andrés Guardado.

Precisamente, el capitán mexicano se convirtió ayer en el jugador con más victorias con la selección de su país (96), superando a Claudio Suárez. México venció en un amistoso a Islandia (2-1), en un partido en el que Diego Lainez tuvo una actuación destacada y dio la asistencia del primer gol mexicano.