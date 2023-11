Betis: De Doblas a Fran Vieites

El fútbol da muchas vueltas y siempre deja historias y momentos para recordar. Y es que de cara al derbi de mañana en Nervión, en el Betis el foco está puesto en Fran Vieites, al que se le presenta una oportunidad que cualquier futbolista profesional desea tener: jugar en la élite, a lo que hay que añadirle la presión de hacerlo en un derbi.

El portero gallego, de 24 años, ya debutó en el encuentro de la presente temporada ante el Barcelona en Montjuïc, cuando entró en la segunda parte por Rui Silva, pero ahora, con el portugués en la enfermería desde hace días y la lesión el jueves de Claudio Bravo, tendrá una nueva ocasión de defender la portería del primer equipo verdiblanco. Una situación similar a la que vivió en su momento Toni Doblas, hoy, curiosamente, entrenador de Fran Vieites.

Corría el año 2004. Toni Prats y Koke Contreras eran los dos primeros porteros del cuadro de Heliópolis y ambos estaban lesionados para el partido de la octava jornada de Liga ante el Getafe, en el Coliseum, de la temporada 2004-05. Entonces, Lorenzo Serra Ferrer le dio la oportunidad al de Bellavista. Aquel domingo 24 de octubre se produjo el estreno en la máxima categoría del fútbol español de Toni Doblas con la elástica del equipo de toda su vida. Una cita que el Betis sacó adelante por 0-2 gracias a los tantos de David Rivas y Ricardo Oliveira, llevándose los tres puntos ante un rival entrenado por Quique Sánchez Flores.

Dato Doblas debutó en el primer equipo bético el 24 de octubre de 2004 en Getafe ante las bajas de Prats y Contreras

Y tres días después, Doblas se convirtió en pieza clave para superar la primera ronda de la Copa del Rey ante el Alcalá gracias a sus paradas en los penaltis, al igual que en las semifinales contra el Athletic en el antiguo San Mamés, donde de nuevo fue clave. Después, acabó conquistando la Copa del Rey y en Liga, donde también fue titular, acabó ayudando a su equipo a lograr la clasificación para la Liga de Campeones.

copa 2004-05 Tras la cita en el Coliseum, Doblas fue el héroe en duelo copero en Alcalá y en las semifinales en San Mamés

Tras acabar su carrera en 2019 después de su última aventura en el Ceres Negros FC de Filipinas pasó a trabajar como preparador de porteros del primer equipo con la salida de Rubi y la llegada en el tramo final de esa temporada 2019-20 de Alexis Trujillo, hoy Team Manager verdiblanco. Con la llegada de Manuel Pellegrini se integró como parte del cuerpo técnico y desde el verano de 2022 ha ido trabajando con Fran Vieites, que llegó en julio tras renunciar a dos años de contrato con el Lugo y bajar de categoría para jugar en el filial.

Actualidad Doblas y Vieites trabajan en la ciudad deportiva a diario, con el gallego aprendiendo de Rui Silva y Bravo

El portero nacido en Pontecesures (comarca de Caldas, norte de Pontevedra), formado en el Celta, se hizo con la portería del Betis Deportivo y este pasado verano, tras ampliar contrato hasta junio de 2024, Pellegrini dio el visto bueno a que fuese el tercer portero de la plantilla. En la Copa no puede jugar, sí en la Europa League (como miembro de la Lista A, ya que en la B no podría al no cumplir el requisito de tres años como canterano), y tras estar en el banquillo ante el Aris Limassol la lesión de Bravo le ha abierto la puerta de la titularidad ante el Sevilla.

Fran Vieites disfruta en el día a día entrenando con Rui Silva y Claudio Bravo a las órdenes de Doblas. Está prendiendo mucho y su carrera está exclusivamente centrada y enfocada en el fútbol –tan metido está en el trabajo diario en el fútbol que no tiene redes sociales–, y desde ya siente todo el apoyo de sus compañeros y del cuerpo técnico para tan exigente compromiso en Nervión.

El cancerbero gallego entiende que el Betis era un sitio ideal para crecer y ahora quiere aprovechar la oportunidad que se le presenta para demostrar que puede tener un sitio en el fútbol al máximo nivel. Diecinueve años después, de Toni Doblas a Fran Vieites. El fútbol y el Betis.