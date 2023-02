Escrutando al Valladolid

El Betis no gana en casa desde el pasado 16 de octubre de 2022, cuando se impuso por 3-1 al Almería. Desde entonces, dos empates (1-1 ante el Sevilla y 0-0 frente al Athletic) y tres derrotas (1-2 ante Atlético y Barça, y 3-4 frente al Celta), a lo que hay que añadirle la eliminación en la Copa ante Osasuna.

Por ello, los verdiblancos buscarán mañana acabar con esta mala racha ante su público en una cita ante un Valladolid que de la mano de José Rojo Martín, Pacheta, llega en línea ascendente, dentro de ese objetivo prioritario de conseguir permanecer en Primera al final de la presente temporada.

Buena racha Los blanquivioletas llegan a Heliópolis tras ganar a Valencia y Real Sociedad y empatar frente a Osasuna

No tendrá delante el Betis un rival cómodo, pues el conjunto pucelano viene mejorando en las últimas jornadas (es decimotercero con 24 puntos). De hecho, ha superado un bache gracias a dos victorias (1-0 frente al Valencia y 0-1 en Anoeta) y un empate (0-0 ante Osasuna) en las últimas tres jornadas, dejando además su portería a cero. Un dato que refleja la reciente mejoría defensiva de un cuadro blanquivioleta que, pese a ello, sigue siendo en la Liga el tercer equipo que más tiros concede al rival por partido, con una media de 14,8 (estadística de whoscored.com). Además, los pucelanos son el segundo equipo que más entradas de media hace por partido (18,7) y el primero que más intercepciones de balón realiza por partido (una media de 10), siendo esto un reflejo de la intensidad que los pupilos de Pacheta suelen poner en los partidos.

Fichajes en enero La llegada de Darwin Machís y Cyle Larin le ha dado un plus al ataque de un equipo que juega bien

No obstante, no deja de ser llamativo que el Valladolid sea el tercer equipo de Primera que menos faltas comete por partido (una media de 11,9). Sólo el Betis (10,6) y el Madrid (9,6) contabilizan menos. Sin embargo, es el cuarto con más faltas a favor por partido (13,9) –el Betis encabeza este apartado con 14,6–. También la mejoría del equipo de Pacheta en estos últimos compromisos se debe a que sus fichajes de invierno para el ataque le están aportando mucho, como son los casos de Darwin Machís, el ex jugador del Granada que ha vuelto de su experiencia en el fútbol mexicano (FC Juárez); y Cyle Larin, cedido por el Brujas y que ya fue clave en la victoria lograda en casa de la Real Sociedad.

Pizarra El duelo táctico entre Pellegrini y Pacheta en los banquillos es otro de los atractivos del encuentro

Buenos jugadores para mejorar la pobre cifra realizadora de un Valladolid que es el equipo, junto al colista, el Elche, que menos goles a favor lleva en estos momentos (15). Y también será atractivo el duelo que se vivirá en los banquillos en Heliópolis entre Pellegrini y Pacheta. Al preparador chileno se la ha dado muy bien medirse al Valladolid a lo largo de su trayectoria en la Liga, pues se ha enfrentado a los blanquivioletas (como entrenador de Villarreal, Real Madrid, Málaga y Betis) en un total de 11 ocasiones, con un balance de cinco victorias, cuatro empates y sólo dos derrotas. Mientras, Pacheta no conoce todavía la victoria ante el Betis después de tres enfrentamientos dirigiendo a Numancia, Huesca y Valladolid: dos empates y una derrota.

Dinámica Los verdiblancos quieren volver a sonreír frente a su parroquia con una nueva victoria tras la de Almería

Una cita, por tanto, que el Betis tendrá que tomarse con la seriedad habitual con la que afronta cada partido para intentar volver a sonreír delante de su afición. Además, un nuevo triunfo reforzará al equipo de Heliópolis de cara a seguir peleando por jugar la Champions la próxima campaña.