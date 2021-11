Fekir y su ausencia ante el Atlético: "Fue una decisión del míster por el riesgo de las cuatro amarillas"

El futbolista verdiblanco Nabil Fekir, en el acto de presentación del bote verdiblanco para la regata Sevilla-Betis, ha analizado la situación del cuadro heliopolitano tras una semana negra que comenzó con su suplencia en el partido ante el Atlético de Madrid.

En la rueda de prensa posterior al choque en el Metropolitano, Manuel Pellegrini indicó que la suplencia de Fekir se debió a la carga de partidos y el galo ha mostrado una versión diferente a la del chileno. "Yo lo hablé con el míster y no quería correr riesgo por las cuatro amarillas, al final eso son decisiones del míster y tengo que aceptarlas".

Fekir ha tratado también estos asuntos:

Semana negra

"Todo el mundo sabe que fue una semana negra para nosotros, pero seguimos con el mismo objetivo y la misma confianza".

Objetivos del Betis

"El objetivo es ganar los máximos partidos posibles, estar lo más arriba posible. Haremos cuentas al final de temporada".

Derbi

"Pienso que con la expulsión de Guido nos costó mucho más hacer nuestro juego, presionar... Creo que no vimos el Betis de siempre, pero esto debe pasar ya. Hay que aprender y mejorar en los próximos partidos".

Expulsión de Guido

"Es el punto de vista del árbitro. Es normal que para todos los béticos esa expulsión no parece normal, pero puede pasar en el fútbol".

¿La distancia con el Sevilla es como se vio en el campo?

"No, lo vemos en la clasificación. Sólo hay seis puntos de diferencia. El año pasado cinco puntos menos. Estamos bien, hay que seguir luchando por estar lo más arriba posible".

Decepción de la afición

"Entiendo la decepción de la afición. Para ellos es un partido importante y no hemos podido conseguir la victoria. Nos da pena a todos, jugadores y afición".

Rotaciones

"Estoy contento de jugar todos los partidos. Soy un ganador y quiero jugarlo todo. A veces es normal que esté un poco descansado. Hay un míster que dirige y estoy contento por jugar todo".

Celebración del Sevilla tras ganar el derbi

"No la vi. He escuchado hablar de eso, pero no la vi".

¿Piensa el Betis en jugar la Champions?

"No se habla de Champions, porque este año estamos jugando Europa League, jugamos la Liga, la Copa... No tenemos tiempo para hablar de eso".