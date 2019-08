Fekir, orgullo para el Betis

El Betis apostó fuerte por Nabil Fekir. Cuando al club verdiblanco llegó la posibilidad de fichar al francés, los dirigentes paralizaron otros asuntos para centrar los esfuerzos en este refuerzo, que se ha convertido en motivo de orgullo para la entidad. El propio atacante reconoció ayer la importancia de esas gestiones realizadas por el Betis, lo que incluso lo llevaron a descartar al Sevilla como opción de futuro.

"Sí, es verdad, tuve contactos con el Sevilla pero ya lo tenía muy avanzado con el Betis. He querido respetar la palabra que había dado, todas las personas del Betis habían sido muy correctas conmigo", aseguró el francés cuando se lo cuestionó por ese interés sevillista. "Elegí el Betis, todo lo demás fue cosa de los presidentes. Estoy muy contento y deseando de empezar la temporada", añadió Fekir sobre ese coste de 20 millones de euros que lo convirtió en una oportunidad de mercado.

Si al francés se lo vio feliz durante su puesta de largo como verdiblanco, también el presidente, Ángel Haro, se mostró orgulloso por haber conseguido una contratación de nivel. "Su fichaje resume para mí el proceso de crecimiento del Betis. Hoy presentamos a un grandísimo jugador, capitán y leyenda del Lyon y campeón del mundo con Francia. La llegada no ha sido fácil, pero ha valido su palabra y su compromiso para continuar su carrera en el Betis. Dejar su casa no ha sido sencillo, pero ha buscado un proyecto que lo llene en lo deportivo. Tenía ofertas de equipos de primer nivel de Europa y de otros no tan grandes. Me sorprendió la incredulidad que había esos días sobre la posibilidad de que el Betis pudiera fichar a jugadores de su talla. Este club tiene un atractivo muy por encima del dinero, que no lo es todo. Las personas que estamos al frente del club lo convencimos de nuestro proyecto, el futuro que tiene por delante es un aval suficiente para captar grandísimos jugadores", enfatizó el máximo dirigente verdiblanco. "Fekir, Carvalho, Canales, Joaquín, Bartra, Guardado… El crecimiento del valor del Betis y de su plantilla es el principal orgullo del club y queremos que se consolide con éxitos deportivos", añadió Haro, que obvió a Lo Celso de esa lista ante el deseo del argentino de abandonar Heliópolis.

"Voy a tratar de aportar mi experiencia y mi técnica. Sé que el fútbol español es distinto al francés, pero voy a trabajar al máximo. Va a ser un gran cambio, llevaba ocho años jugando en el Lyon. Era el momento de cambiar, de probarme en otra liga y en otro equipo", comentó el francés, que tiene un buen recuerdo del Benito Villamarín, donde disputó un partido europeo con su exequipo: "El Betis es un club emblemático, ya lo conocía de antes. Otra vez voy a jugar en este estadio, con este público que es muy pasional. He sentido a la afición ya desde el aeropuerto, he tenido muy buena acogida. Cuando voy andando veo camisetas del Betis y siempre me dicen algo".

No le asusta la responsabilidad a Fekir, pese a las grandes esperanzas depositadas en su fichaje. "Ya en Lyon era el líder, pero aquí hay jugadores que llevan mucho tiempo. Voy a ser uno más, pero con toda la ambición del mundo. Es triste no jugar en Europa este año, pero hay buenos jugadores y el objetivo es volver y vamos a hacer todo para conseguirlo", afirmó el zurdo.

"Es un día de inmensa alegría para el beticismo por la magnitud que tiene en el mundo futbolístico. Hablar de Nabil es hacerlo de un jugador con unas condiciones técnicas exquisitas: control, pase, conducciones y golpeo", indicó el coordinador del área deportiva, Alexis Trujillo. "Quería agradecer al club el esfuerzo que han hecho para traerme aquí. Es un día muy especial para mí, llevaba tiempo esperándolo", añadió Fekir, el fichaje que ha disparado el orgullo bético.