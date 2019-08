El Betis presume de Fekir en su presentación

El Betis ha presentado a Nabil Fekir, el internacional francés que fichó hace dos semanas procedente del Olympique de Lyon, y que ha tenido su puesta de largo con el presidente, Ángel Haro, y el coordinador del área deportiva, Alexis Trujillo, como maestros de ceremonias.

"Su fichaje resume para mí el proceso de crecimiento del Betis, hoy presentamos a un grandísimo jugador, capitán y leyenda del Lyon y campeón del mundo con Francia. La llegada no ha sido fácil, pero ha valido su palabra y su compromiso para continuar su carrera en el Betis. Dejar su casa no ha sido sencillo, pero ha buscado un proyecto que lo llene en lo deportivo. Tenía ofertas de equipos de primer nivel de Europa y de otros no tan grande. Me sorprendió la incredulidad de esos días para que el Betis pudiera fichar a jugadores de su talla. Este club tiene un atractivo muy por encima del dinero, que no lo es todo. Las personas que estamos al frente del club lo convencimos de nuestro proyecto, el futuro que tiene por delante es un aval suficiente para captar grandísimos jugadores", ha asegurado Ángel Haro a modo de presentación, antes de destacar las cualidades del francés: "Los técnicos me han comentado que el trabajo que ha hecho en México, Jerez y Marruecos ha sido muy satisfactorio. Es humilde y trabajador, ya está demostrando la calidad que tiene. El crecimiento del valor del Betis y de su plantilla es el orgullo de los que trabajamos, queremos que se consolide con éxitos deportivos. Te pedimos que con tu fútbol nos haga felices y aún más orgullosos de ser del Real Betis Balompié".

Además, el presidente ha tenido unas palabras para Júnior y sobre las posibles nuevas incorporaciones. "El domingo salió Júnior rumbo al Barcelona, desearle suerte y decirle que ésta será siempre su casa. Es un ejemplo de buen trabajo del club, han ayudado al primer equipo y han generado plusvalías. La ciudad deportiva de Dos Hermanas será el mejor futuro para el Betis. En los próximos días esperamos cerrar más incorporaciones para que el juego de Fekir ayude al Betis", ha añadido el presidente verdiblanco.

El siguiente en tomar la palabra ha sido Alexis, que también ha elogiado las cualidades deportivas y personales del francés. "Es un día de inmensa alegría para el beticismo, no sólo por el jugador que es sino por la magnitud que tiene en el mundo futbolístico como campeón del mundo. Los valores que argumentamos son los deportivos y humanos. Hablar de Nabil es de un jugador con unas condiciones técnicas exquisitas: control, pase, conducciones y golpeo. Ha sido muy importante en su equipo. A nivel personal nos hemos informado con mucha gente, es muy conocido a nivel mundial. Todas las opiniones que hemos tenido y luego nos hemos dado cuenta, tiene valores humanos muy grande, una gran sencillez y fiel. Me gustaría darte la enhorabuena por llegar al Betis, felicitar también a la familia que ha ayudado para que estés con nosotros, desearte que se puedan cumplir todos los objetivos", ha comentado el coordinador del área deportiva.

Además, el propio jugador ha ofrecido sus primeras palabras como jugador del Betis antes de su primer rueda de prensa oficial. "Quería agradecer al club y personalmente a Alexis por el esfuerzo que han hecho para traerme aquí. A mi familia, todos mis compañeros, a los que han estado desde el principio conmigo. Es un día muy especial para mí, llevaba tiempo esperándolo. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Como han dicho el presidente y Alexis, la negociación no fue fácil, pero había personas dentro pero también quiero dar las gracias al presidente Aulas. Estoy confiado en que vamos a hacer una gran temporada y vamos a tratar de devolver al equipo a Europa. Muchas gracias a todos y Mucho Betis", ha expresado el francés.