El milagro de Mer hecho libro

Sábado. 22 de julio de 2023. Pasan las nueve de la noche y la familia Camacho Fontán vive un momento apacible en su casa de Jerez de la Frontera. Sus hijas se preparan para asistir a un concierto. De un momento a otro, todo se derrumba. La mayor, Mer, de sólo veinte años, sufre un desvanecimiento tras un fuerte dolor de cabeza. Una rápida reacción les hace llegar con gran rapidez a las Urgencias del Hospital de Jerez. Una hora antes o una hora después, las consecuencias podrían haber sido fatales. Allí le dicen que ha sufrido una hemorragia cerebral masiva con un pronóstico muy grave, nunca antes visto en una persona tan joven, según los propios neurólogos.

Esa rápida reacción, la ágil respuesta del personal de Urgencias y el trabajo del equipo de Neurocirugía que la intervinieron tras su traslado al Hospital Puerta del Mar en Cádiz salvaron la vida de esta jerezana, que regresaba a casa tras dos semanas en la UCI y cinco días en planta. "Tras un primer TAC, Mer fue desahuciada. Pero hubo algo que iluminó el camino para que todos cumplieran su tarea y que Mer salvara finalmente su vida", cuenta su padre, el periodista jerezano Eugenio Camacho, quien ha querido reunir en un libro el testimonio de esta increíble curación para narrar todos los detalles de lo que considera "un milagro". "Una historia maravillosa" y "un mensaje de fe" bajo el título Confía!, que este viernes presentará el mismo junto a otros familiares a las 20:15 horas en la parroquia Juan Pablo II, en Montequinto. Un libro hecho de su puño y letra, sin respaldo editorial, prologado por el guionista y escritor Oriol Jara, y que vio la luz el pasado 22 de marzo y un mes después sigue imprimiendo ejemplares por su alta demanda.

"Es una historia tan bonita, que al principio nos parecía una pesadilla, porque lo pasamos muy mal, y sé que fueron las oraciones y la fe las nos mantuvieron fuertes para poder afrontarlo, pero que, pasado el tiempo, lo empecé a ver con otra perspectiva y ha sido tanta gente la que me ha pedido que la cuente que, al final, de tanto escucharlo nos hemos decidido a compartirlo todo y el resultado es este libro que está teniendo una acogida impresionante. Estamos desbordados, hay que decirlo, y es así porque la historia que contamos le impacta mucho a la gente, por bonita y por sorprendente. Sinceramente, no siento que yo haya escrito este libro, simplemente he seguido al dictado una historia maravillosa que no es mía", sostiene el periodista.

Más allá de lo que para él es "un milagro" de la sanidad pública andaluza y de los profesionales sanitarios que trabajan en ella, por haber podido sacar a su hija adelante ante lo que parecía imposible, Eugenio cuenta en el libro que "por encima de todo ello", se dieron un cúmulo de "coincidencias" y "casualidades" para que hoy Mer esté "prácticamente recuperada casi al 90%" sin las cuales, está convencido, de que "nada hubiera sido lo mismo ni hubiera acabado tan bien". Así, habla de fechas claves, momentos antes, durante y después de aquel día y mensajes que dieron la vuelta al mundo a través de una cadena de oración, #RezandoPorMer, que se viralizó en poco tiempo a través de las redes, coincidiendo con la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, a la que la joven tenía previsto asistir.

"Es increíble, pero ocurrió así. Cada fecha que ocurría algo importante tenía una efemérides muy simbólica detrás. Lo fue el día de la segunda intervención, que fue crucial para su salvación, que coincidió con el día del patrón Santiago Apóstol; también el día que despertó del coma, el 31 de julio, era el santo de su hermano y era el día en el que la expedición en la que ella debía ir a la JMJ de Lisboa salía desde la parroquia; igualmente, el 5 de agosto, que es cuando salió de la UCI, es la festividad de su hermana; y el día que le dan el alta los cirujanos, en el que nos dicen que ahí termina su trabajo, estando ya en casa, es el santo de su hermana Eugenia y el mío", relata Eugenio en declaraciones a este periódico horas antes de presentar su obra en Sevilla, que ya antes ha pasado por las provincias de Cádiz y Córdoba, y que tiene previsto llevar en las próximas semanas a otros puntos del país como Granada, Málaga o Madrid. "Es un premio para nosotros. De todos los lugares a los que vamos nos llevamos historias increíbles. Está siendo todo muy emotivo y hay mucho que gradecer", sentencia su autor.