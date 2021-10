Galones para William Carvalho también con Portugal

El buen arranque de temporada de William Carvalho también ha tenido continuidad con la selección portuguesa. Tras regresar a los planes de Fernando Santos, el centrocampista del Betis fue titular en el amistoso que el combinado luso disputó ante Qatar, en el que además ejerció de capitán.

"Gran partido. Podría ser un segundo, un minuo o noventa. Es un gran orgullo poder capitanear a nuestra selección", ha expresado el propio William en las redes sociales, para trasmitir esa alegría que le supuso volver a jugar con el equipo de su país.

No lo pasó bien William Carvalho tras la Eurocopa. Después de comenzar como titular el torneo, sus pobres actuaciones lo acabaron sacando del equipo e incluso lo convirtieron en el centro de las críticas de la prensa y los aficionados. No había terminado bien la Liga con el Betis y el luso no pudo recuperar su mejor versión para el torneo de selecciones.

Grande jogo rapaziada! Podia ser um segundo, um minuto ou os noventa. É um grande orgulho poder assumir a responsabilidade de capitanear a nossa seleção 🇵🇹🙏🏿 pic.twitter.com/me23HBwc3O — William Carvalho (@wllmcarvalho14) October 10, 2021

Su complicado verano con el Betis, que lo puso en el mercado, tampoco ayudó al centrocampista, que finalmente se quedó en Heliópolis gracias a la insistencia de Manuel Pellegrini, que estaba dispuesto a recuperar su fútbol.

El comienzo del campeonato le han dado la razón tanto al entrenador chileno como al centrocampista portugués. Ante el Espanyol, el Osasuna o el Getafe se ha visto a un William totalmente distinto al de la pasada campaña, lo que le ha valido para recuperar su sitio con Portugal.

Ausente en la primera convocatoria de septiembre, Fernando Santos sí lo incluyó entre los citados para esta pausa de compromisos internacionales y William ha dado también el paso al frente con Portugal. En un día histórico para Cristiano Ronaldo, que se convirtió en el jugador con más partidos internacionales en una selección europea, William jugó y ejerció de capitán.