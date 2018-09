Lo Celso: "Tenía ganas de venir aquí por la identidad de juego del Betis"

El Betis ha presentado a su último fichaje, Giovanni Lo Celso, en el estadio Benito Villamarín. Y el argentino ha dejado claro que una de las razones por las que se decidió venir al club verdiblanco es por el estilo de fútbol de Quique Setién, como ha explicado en sala de prensa: "La verdad es que desde la primera llamada yo estaba ya convencido. Tenía ganas de venir aquí y seguir creciendo como jugador por la identidad de juego del Betis, por cómo viene creciendo el club, el hecho de volver a jugar competición internacional... Fueron muchas cosas las que hicieron que esté acá. Se hizo largo porque no fue fácil salir, pero por las dos partes se hizo un gran esfuerzo".

Además, Lo Celso ha tratado otros asuntos:

Rafinha y Lo Celso en un acto en Barcelona: "Fue un encuentro casual porque tenemos un amigo en común como es Neymar, pero no sabía nada de lo de él. Fue extradeportivo. No hablamos del asunto".

Vivencia del derbi: "Estuve poco tiempo en Sevilla, tuve dos días, y pero desde la tribuna vi la locura de partido que fue. La afición me llamó mucho la atención, empujó a que el equipo hiciera un gran trabajo para conseguir el triunfo en el derbi después de mucho tiempo. Fue lindo para la afición, para mí y para toda la gente. Comenzar con eso fue muy lindo. Se vivió de muy buena manera. Quería estar más dentro del campo que fuera".

Etapa amplia en el Betis: "Sí, obviamente, que estoy acá por el proyecto deportivo de esta institución y todo lo que creció estos años, y por una identidad de juego dentro del campo que me puede ayudar a hacer crecer. Eso al jugador lo motiva mucho y cuando un jugador está cómodo dentro de un club es difícil querer irse. Hoy pienso en el día a día, disfrutar y ponerme ya a las órdenes del entrenador".

Posición preferida en el campo: "Desde mi corta carrera lo he hecho en varias posiciones.Cualquier jugador es feliz jugando, en el último año lo hice de pivote, me ha tocado más adelantado, de 8 y de 10, y me siento cómodo. Me siento cómodo donde lo decida el entrenador, al haberlo hecho ya en varias funciones que me han dado cositas de esas distintas posiciones para crecer en mi juego".

Joaquín, Neymar...: "Sabía que venía a una de las ligas más competitivas del mundo y eso para un jugador es un orgullo. Me decían que me iba a sentir muy cómodo. Ver lo de Joaquín en el derbi fue algo espectacular. Es un ejemplo, desató una locura y fue muy lindo. Estoy ansioso de poder estar ya en el vestuario y estar con mis compañeros, que es lo que más quiero".

Rosario y Sevilla: "Me crié en una ciudad como Rosario, que es muy futbolera y se vive el fútbol de una manera muy peculiar. Y creo que Sevilla es igual. Sólo se hablaba del derbi. La gente ni siquiera sabía cómo estaba mi familia, solo me decían que el domingo había que ganar. Eso es hermoso, porque vivo el fútbol con esa pasión, y que la gente lo sienta de la misma manera para un jugador es muy bueno".

Apto para Valencia: "Por supuesto. No pude hoy entrenar, pero estoy a las órdenes del entrenador y si lo decide mis ganas son absolutas. Estoy ansioso de ponerme la camiseta y saltar al campo. Estoy a disposición del entrenador, con muchas ganas".