Guardado: "Sería un halago y un honor poder seguir en el Betis"

El futbolista del Betis Andrés Guardado ha ofrecido una entrevista muy interesante en La Jugada de Sevilla, de Canal Sur Radio, donde ha tratado dos asuntos importantes: su futuro y el derbi.

¿Renovaría un año más en el Betis?

"No depende de mí. Pero sí pasa por la cabeza estar al máximo nivel el mayor tiempo posible. Viene un Mundial al final de este año y mi ilusión es estar ahí. Amplío mis posibilidades si me mantengo en un equipo de máxima exigencia y el Betis es una de las primeras opciones que tengo. Si el club cree que puedo aportar y seguir siendo útil, yo encantado de quedarme. En este momento no depende de mí. No me han llamado. Sí es verdad que a principios de año lo comentamos un poco, pero a día de hoy hay cosas más importantes que pensar en eso".

Estabilidad

"El proyecto está funcionando. La base del equipo está rindiendo a buen nivel, el club lo ve y hace creer que siguiendo por esta línea podemos seguir teniendo éxito. Si ellos consideras que puedo ser parte de ese proyecto, pues para mí sería un halago y un honor poder seguir aquí en el Betis".

Arbitraje en Vallecas

"Es la primera vez que pasa algo así tan evidente. Como dijo bien el club en redes sociales fue algo que lo notó todo el mundo. Lo hablamos al día siguiente un poco y le dimos la vuelta a la página a eso. Tampoco se puede hacer mucho, viene el derbi y no podemos seguir pensando en el arbitraje. Ahora es el momento de enfocarse en el derbi, que estemos a la altura y el nivel que necesita el partido de sábado para seguir pasando de ronda".

El Sevilla

"El Sevilla le da un extra a esta eliminatoria, ellos como nosotros quieren darle alegrías a su afición y sabemos lo que repercute este partido. Es un tópico pero real, cómo lleguen los equipos no hay favorito. Puede pasar cualquier cosa. El que más motivado y concentrado, y con las cosas más claras llegue al campo, será el que tenga más opciones de ganar".

Derbi de Liga

"Queremos mostrar otra cara. Sabemos los errores que cometimos ese día. No salimos en ese partido como debimos salir. Tenemos esa lección aprendida y queremos dar otra cara, competir de manera diferente y tener más opciones de ganar el partido".

Mexicano con más partidos en Europa (496)

"Por los compatriotas que han estado acá, el que tenía el récord era Hugo Sánchez. No pretendo compararme con él. Es el jugador más grande que ha dado mi país. Pero estar dentro de la estadística como jugador mexicano con más partidos me da la motivación e ilusión de seguir en activo y siendo útil para mis equipos".