Andrés Guardado no sólo ha sido el guía de Diego Lainez en el Betis sino que también se ha convertido en su protector en México. Tras el pobre rendimiento del combinado mexicano en el Mundial sub 20, el experimentado centrocampista ha salido en defensa de su joven compatriota, para que el pide paciencia y tranquilidad para que continúe su progresión.

"Son muy drásticos en sus críticas, metió un gol ante el Rennes y ya decían que tenía que ser titular todo el partido; comete un fallo, no mete gol y ya se comenta que no va a jugar o que ya no tiene que jugar. Con calma, tiene 18 años, él irá aprendiendo muchas cosas, irá madurando en muchas cosas y seguramente con el potencial que tiene en un futuro será un hombre muy importante para el Betis", aseguró Guardado en varios medios de su país.

Además, el centrocampista bético se mostró crítico con la organización del fútbol mexicano y todo lo que lo rodea. "Hay muchas cosas que se manejan en México, que no se manejan en ningún lado del mundo y después pretendemos como selección o como fútbol mexicano dar ese paso. Lo he dicho muchas veces, siempre se nos exige al jugador dar ese paso, se nos dice 'es que los jugadores, es que tal, es que no tenemos tal'. Vuelvo a repetir, tú como directivo, ¿cuándo vas a dar ese paso también para darlo todos como fútbol mexicano?", afirmó.

Diego Lainez disputará esta tarde el último partido de la fase de grupos del Mundial sub 20 ante Ecuador, después de que México cayera derrota en sus dos primeros encuentros ante Italia (2-3) y Japón(0-3), en los que el jugador verdiblanco apenas pudo lucirse.