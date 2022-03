Haro, sobre la expulsión de Fekir: "Espero que sea una sanción mínima"

El presidente del Betis, Ángel Haro, al margen de la eliminatoria ante el Eintracht y el reparto de entradas para la final de la Copa, se ha referido a la expulsión de Nabil Fekir en el partido ante el Athletic y a la posible sanción que el galo pueda recibir.

"Nabil es un gran jugador. Creo que tenemos que cuidar la calidad no sólo de Nabil, sino de los jugadores determinantes que hay en la Liga. Hay que respetarlos: pitarles un poco más las faltas, que los rivales no estén continuamente provocando... Eso no quita que Nabil tenga que aguantar en esas situaciones y reaccionar de otra forma. El talento hay que cuidarlo. Si queremos la mejor Liga, y cuando tenemos estos jugadores, hay que intentar que no vayan a la caza de ese jugador ni a la provocación continua en cada partido. Se debe proteger el buen juego y al talento, a los jugadores que ofrecen cosas diferentes en el campo, pero cuando tienes rivales que te provocan hay que intentar no caer en la provocación", ha indicado Haro.

"Nabil es un tío fantástico. Sabe que tiene que intentar no reaccionar así, pero hay que poner el acento en las provocaciones más que en una reacción humana cuando te están dando muchas patadas. Es una reacción humana que tiene que intentar que no se repita. Espero que sea una sanción mínima, hay el atenuante de que viene precedido de una provocación, pero hay que esperar", ha agregado el dirigente verdiblanco.

Mateu Lahoz expuso lo siguiente en el acta del partido: "En el minuto 80 el jugador (8) Fekir , Nabil fue expulsado por el siguiente motivo: Propinar una patada a un adversario sin estar el balón en juego". Ahora, será Competición la que dictamine cuántos partidos recibirá de castigo Fekir, que será baja en Vigo.