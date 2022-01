Haro: "Queremos demostrar que el golpe a Jordán no es inhabilitante"

El presidente del Betis, Ángel Haro, analizó anoche en El Partidazo de Cope todo lo acontecido en el derbi, después de presentar un informe pericial en el que el club verdiblanco recoge muchos detalles.

El informe

"No es un informe del Betis. Es un informe de validez judicial que esta empresa podría presentar en cualquier proceso jurídico, independientemente de que hayamos sido nosotros el que lo ha solicitado. El Betis nunca va a justificar un acto violento. Así que ponemos el foco en el hecho del lanzamiento del objeto que impactó en la cabeza de un jugador, que nos da igual que sea contrario, propio o un árbitro. Este individuo sabía que podía hacer daño. La justicia actuará y nosotros también lo hemos hecho.

Daño del palo a Jordán

"No lo digo yo, lo dice la ciencia. El estudio cinemático que se hace en el informe pericial dice que el impacto es de tres julios. La masa se tiene, la velocidad también. La conclusión del informe es clara cuando dice que el impacto podría corresponder a una botella de 50 cl semi vacía. No justificamos el lanzamiento y el impacto. Es una energía insuficiente para hacer daño".

Actitud de los dirigentes del Sevilla

"Yo estaba al lado del presidente del Sevilla. No llegamos a cruzar palabra en ese momento. Bueno sí, creo que lo poco que hablamos fue que si era un tubo, si era de plástico o de metal. No hablamos mucho más en ese momento. Luego, en el túnel de vestuarios, sí hablamos muchísimo más. Hay un momento en el que los jugadores se meten en los vestuarios y nuestro vicepresidente y yo bajamos a los vestuarios para interesarnos en lo que estaba pasando. Cinco o seis minutos después ya acudieron el presidente del Sevilla y su vicepresidente. En vestuarios veo a los jugadores del Betis indignados con todo lo que estaba pasando, porque habían presenciado una situación que estaban entendiendo que era una simulación. Y también a los jugadores del Sevilla los veo diciendo que no podían seguir jugando porque, decían, que su integridad, incluso su vida, peligraba. Yo intentaba poner paz en todo momento, porque allí hacer entrar en razón a la gente era difícil".

La llamada a Martagón y el Informe médico de Joan Jordán

"No tenemos datos de quién hace la llamada. Tenemos claro que ni el presidente ni su vicepresidente. Pero sí debe ser alguien con la fuerza suficiente para convencer a los técnicos. No veo a Monchi hablar por teléfono porque él baja antes que yo. Nosotros no vamos contra el Sevilla. Lo que queremos demostrar es que la lesión no es inhabilitante, que era lo que el Juez de Competición emitió en la resolución en la que nos sancionan con el cierre por dos partidos. Nosotros hemos tenido acceso al informe médico, que no desmiente todo lo anterior. No voy a entrar a desacreditar a ningún médico, pero lo que sí se debe aclarar que cualquier golpe, por mínimo que sea, produzca un traumatismo craneoencefálico. Lo que queremos demostrar, insisto, es que el golpe, la lesión que sufrió el jugador del Sevilla no fuera inhabilitante".

Relación entre clubes

"Estamos haciendo esto porque tenemos que defender los intereses del Betis. Todo pasa por demostrar que no fue una lesión inhabilitante. No se puede dejar pasar este hecho. No tengo interés en culpar al Sevilla de nada. Es más, entiendo a Pepe Castro. No ha sido una orden suya, se lo ha encontrado y tiene que tirar para adelante con ello. A no ser que me prohíban la entrada el próximo día 27, pretendo ir al derbi de la segunda vuelta en su campo. La rivalidad Betis-Sevilla debe ser sana. Somos aficiones mezcladas y las dos merecen respeto. Los dirigentes debemos dar ejemplo. Si hay alguien que cree que mi comportamiento no ha sido así desde mi puesto de presidente, desde ya le pido disculpas. A pesar de todo ello nos gustaría que no negaran lo evidente. Mi mano estará siempre tendida al órgano de administración del Sevilla Fútbol Club".

Las burlas de jugadores del Betis

"A mi ese tipo de reacciones no me gustan, porque van en contra de una persona que ha sufrido una agresión. La burla fue producto de lo que los jugadores vivieron en primera persona. Claro que lo repruebo. El propio Guardado me dice que si el golpe le hubiera hecho realmente daño al compañero, no hubiera hecho esas bromas".

Responsable de lo sucedido

"Yo lo que tengo claro es que ni los clubes ni las aficiones son los responsables de lo ocurrido. El primer responsable es el lanzador del palo. Y después ocurrieron unos hechos que supuso, según este informe pericial y esta investigación, una simulación para que el partido se finalizase en ese momento. Aquí también hay un tema de valores. El fin nunca puede justificar los medios. El fútbol, el deporte en general, tiene que integrar. Y si no lo conseguimos, flaco favor le estamos haciendo a generaciones venideras. ¿Depurar responsabilidades y sancionar al Sevilla? Soy partidario de que se investigue y si fruto de esta investigación hay hechos punibles se sancione. Yo lo que quiero es que el Betis no cumpla esos dos partidos y que lo que vi en el túnel de vestuarios no vuelva a ocurrir. Porque como ya he dicho esto va de valores y el fin no justifica los medios, eso es lo que quiero".