La salida de Quique Setién abre un horizonte nuevo para algunos jugadores como Javi García, quien estuvo casi toda la temporada en el ostracismo con el cántabro. El centrocampista, que está ante su último año de contrato, pasa de los rumores y deja claro que quiere seguir en el Betis. "Quiero quedarme y jugar", ha dicho Javi García en Radio Marca.

"Con este cambio lo que quiero y mi ilusión es quedarme en el Betis. Es donde estoy a gusto y donde quiero jugar. A día de hoy ni pienso en salir. Estoy centrado y lo que pretendo es en la pretemporada, dar el 200%, dar el máximo y poder quedarme en el club. No sólo quedarme sino también jugar lo he hecho toda mi vida", ha asegurado el murciano, que ha ahondado en esa cuestión: ""Los sentimientos son contradictorios, el que haya estos cambios quiere decir que la temporada no ha sido buena para el club y uno siempre quiere lo mejor. A la vez, estaba claro que si seguía en la dinámica en la que estaba tenía que mirar para salir. Una temporada más como la anterior no iba a pasar. Este cambio me afecta a lo personal, quiero estar al pie del cañón como en la primera temporada. "Me toca empezar de cero, personalmente me ilusiona que viene un entrenador nuevo, hay que pelear para ganarse el puesto. Daré el 200% para demostrarle al entrenador que puedo estar ahí".

Además, Javi García también ha tenido unas primeras palabras sobre Rubi. "Es un buen entrenador, tengo compañeros en el Espanyol, me han contado que es muy buena persona, y futbolísticamente le gusta jugar, eso es importante. El equipo está hecho para eso. Sería una opción muy buena para el equipo", ha asegurado el pivote, que también piensa en una línea continuista del estilo pero con matices: "Se puede cambiar, se puede mantener la misma manera de juego pero teniendo otras características diferentes. Uno no puede llegar al extremo y quedarse ahí. Cada partido es un mundo, no se plantean igual. Se puede mantener al filosofía pero también cambiar detalles en cada partido".

Además, el centrocampista realizó un balance de la temporada. ""Las expectativas estaban puestas altas, estaban en alcanzar puestos europeos. En Liga no estuvimos acertados y los dos varapalos gordos ha provocado que la temporada haya acabado peor de lo que esperábamos. Tenemos que pelear otra vez por estar ahí y este año puede ser bonito", ha indicado el muleño, que también ha reconocido que las eliminaciones hicieron mucho daño: "Nadie contaba con esas eliminaciones, en Francia se nos puso complicado y le dimos la vuelta siendo superiores. El partido de vuelta no lo esperábamos, por eso fue tan duro y difícil de asimilar. No pensábamos que podíamos quedar fuera. Luego ante el Valencia, aunque haya sido el campeón, en aquel partido en el Villamarín con 2-0 lo teníamos en nuestro mano y fue algo que no debió pasar. Las dos eliminaciones fueron duras para el vestuario".