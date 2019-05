Javier Tebas niega alarma de amaño en el Betis-Huesca

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha salido al paso de las acusaciones de Federbet, la institución que señaló el posible amaño en el Betis-Huesca, durante su comparecencia ante los medios después de llegar a un acuerdo con las policías americanas (Ameripol) para lucha contra la corrupción en el deporte. Previamente, el Betis se había desvinculado de las acusaciones en un comunicado.

"No sé lo que ha dicho. Siempre salen a hacerse publicidad. En nuestras alarmas de apuestas ninguno de esos dos partidos saltó. De las demás las desconozco. Desde la denuncia no sé nada más. En nuestro sistema de alarma esos dos no han saltado", sobre los posibles amaños en el Betis-Huesca y el Valladolid-Valencia. "Otra cosa es que ahora o más adelante se hagan investigaciones y se determine. Se está hablando de partidos a la ligera y eso es un flaco favor", añadió.

Además, Tebas indicó que, en ocasiones, ocurren falsas alarmas. "Tenemos un sistema de detección de apuestas, es informático. Enseguida sabemos si puede haber indicio de corrupción con los datos que tenemos. De las que se llevan, son los Cuerpos de Seguridad los que ven si hay o no hay problema. Que salte la alarma no quiere decir que haya corrupción, es cuestión de hacer investigación. Hay algunas falsas alarmas", aseguró el dirigente.