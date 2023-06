Joaquín, protagonista del nuevo carnet de la temporada del Betis

El carnet de la próxima temporada del Betis está dedicado a Joaquín Sánchez, capitán verdiblanco que días atrás puso fin a su carrera profesional.

Joaquín se llevaba la sorpresa después de haberse dirigido a los asistentes al Benito Villamarín. "Buenas noches a todos. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para todos vosotros. Vosotros sois el escudo, vosotros sois el sentimiento que llevamos todos por dentro. Lo que significa el Real Betis Balompié para nosotros, familiares e hijos y ustedes mejor que nadie lo representáis con esa manera de ser, sentir y sufrir, que no es mejor ni peor, pero es diferente y la que hay que llevar con orgullo. Yo me voy, pero me voy feliz. Mi pasión por el fútbol y el Betis es lo que más grande que he tenido. Yo nunca me he movido por otra cosa que no sea la felicidad, feliz en el campo, y eso ha marcado mi carrera y me siento orgulloso", comenzaba diciendo el portuense.

"Daros las gracias. Voy a seguir a vuestro lado como un bético más, sufriendo, alegrándome cada día por cada victoria y para seguir creciendo, como nos ha enseñado nuestro CEO. Este club crece por momentos y eso es lo que más feliz nos hace. Competir otro año en Europa, con los mejores y que seáis felices en este tiempo. Gracias y ¡viva el Betis!", concluía Joaquín recibiendo el aplausos de los presentes, que antes de que la leyenda verdiblanca subiera a dar su discurso recibía una gran ovación y escuchaba aquello de "¡Oh capitán, oh capitán!".

Una muy grata sorpresa para los tres mil béticos que han sido homenajeados la presencia de Joaquín, gran protagonista en los últimos días por el excelente homenaje que recibió en el feudo heliopolitano en un encuentro entre leyendas béticas y otras del fútbol mundial.