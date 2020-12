Caro Ledesma: "El Betis tiene que pagar una deuda económica a corto plazo de 127 millones de euros"

Uno de los miembros de Es posible otro Betis, Joaquín Caro Ledesma, ha analizado en 7TV diferentes temas de actualidad del club verdiblanco, mostrando sobre todo su preocupación por el tema económico.

Desequilibrio financiero

"Entendemos que el Betis tiene muchos problemas, deportivos y económicos, porque creemos que no se está gestionando bien. Como consecuencia de ello y las decisiones que estas dos personas (Ángel Haro y José Miguel López Catalán) toman, sobre todo tras la salida de Serra del Betis, se planifica mal. Y como consecuencia de una mala planificación nos encontramos con la presentación de unas cuentas realmente alarmantes. El Betis tiene que pagar una deuda económica a corto plazo de 127 millones de euros. Y no los tiene. El club ahora mismo tiene beneficio cero".

Dudas sobre las cuentas

"Ellos deben aclarar todos estos puntos, que nos preocupan a todos los béticos, accionistas y no accionistas, porque creemos que no se están haciendo bien estas cosas. Los auditores dicen que se han inflado las cuentas y las van a presentar el próximo día 21. Esto no lo digo yo, es lo que aparece en las cuentas presentadas para aprobarse el día 21. He estado viendo los números para llegar a estas conclusiones. Hay muchas cosas pequeñas. Nos van a facilitar una serie de detalles sobre la tesorería del club. De momento, lo que he estado viendo, es muy alarmante".

Soluciones a la situación económica

"Se necesita vender jugadores. El consejo tiene que informar a los béticos sobre esto. Si los béticos siguen apoyando esta gestión, magnífico. Lo que pido es que los béticos y los accionistas se informen de estos datos y que voten estos datos. No tenemos nada en contra de las personas, sí de su gestión. Si el Betis queda el decimoquinto y no va a Europa, los ingresos son otros. Si no se venden futbolistas, los ingresos son otros… Y todo ello de dos años hacia aquí. Además, habrá que realizar un recorte salarial de unos 18 millones de euros".