Joaquín: "Puede ser mi último año y quiero disfrutar en Europa al 100%"

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, ha sido el futbolista que ha acompañado a Manuel Pellegrini en la conferencia de prensa previa al duelo de la Liga Europa ante el Celtic, y el portuense ha destacado la importancia del encuentro para el equipo, pero también para su persona. "Puede ser mi último año y quiero disfrutar al 100%", ha indicado Joaquín, que incluso le ha sacado una sonrisa al entrenador chileno cuando se ha referido a la posibilidad de jugar mañana desde el inicio.

Jugar en Europa

"Para nosotros poder competir en Europa es especial, será un día bonito e ilusionante para todos los béticos. Es el fruto del trabajo el año pasado, de la constancia y la ilusión de todo el año. Estamos preparados para empezar con buen pie la Europa League, y que puedan disfrutar los béticos de la primera victoria. Hay que competir contra un gran equipo y hay que demostrarlo dentro del campo".

Ilusión de ganar el título

"Al final lo que te mantiene es poder competir en Europa, estar con 40 años sintiéndote uno más es la ilusión y las ganas. Para eso (final) queda mucho. Lo más importante que tuvimos el año pasado fue no pensar más allá, intentar ir partido a partido, ése fue el objetivo y este año tiene que ser igual. El más importante es el de mañana. El lunes dimos un paso adelante importante, fuimos un equipo bien armado, sabiendo lo que jugaba en cada momento, buscando la portería contraria. El partido de mañana va a ser complicado, pero sólo pensamos en eso y en sacarlo adelante"

Cómo la afronta

"Es especial, por supuesto, competir en Europa siempre motiva. He podido hacerlo en Champions, que es otra competición especial y que queremos jugar. No hay que desmerecer la Europa League, el Betis lleva años compitiendo en ella. Para mí es doblemente especial, puede ser mi último año y me gustaría disfrutarla al 100%. Puede ser un año bonito si somos capaces de llegar lejos".

Once inicial

"Supuestamente el que elige el míster para la entrevista es que juega mañana, no lo sé. Para mí es importante siempre poder estar, sea de inicio o en la segunda parte. Sentirme importante y poder aportar tanto en el terreno de juego como fuera mi experiencia, mi manera de ser positivo, de alegrar, de que la gente disfrute de esta competición. Nos lo merecemos".

¿Revulsivo o más minutos?

"Por supuesto, ese afán de querer jugar, independientemente de que sé que es difícil, me enfado, le pido explicaciones, hablamos... Se enfada conmigo y me dice 'qué es lo que quieres'. Discutimos los dos en plan profesional, eso me ha hecho seguir aquí, sentirme uno más. Sé cuál es mi rol y que tengo 40 años, pero no puedo relajarme en ningún momento, eso implicaría que no pudiera entrenarme todos los días. Mi compromiso sabéis cuál es, voy a entrenarme para ser uno más y voy a jugar cuando el míster lo crea conveniente".

Recuerdos Europa

"Los años pasan y uno va perdiendo memoria. No tengo ni idea. Los años pasan y el Betis sigue estando aquí, sigue compitiendo, eso es lo más bonito. Lo más importante es que el Betis siga estando entre los mejores, en los últimos años se ha dado un paso adelante, Manuel sabe lo difícil que es estar cada año entre los mejores. Tiene mérito el año pasado, poder entrar, este no vale conformarse con estar, hay que intentar ser mejor y cada año dar un paso adelante".

Ovación en Granada

"Son de esas cosas que a uno le puede pasar desapercibido, pero para el que la recibe, no. Quedará siempre en mi corazón, el cariño y el respeto que me han tenido siempre que he ido a jugar. Es especial ir a los campos y que te de una ovación así. Es una alegría que me llevo del fútbol, algo bueno habré hecho. Es una gozada y una alegría tremenda.