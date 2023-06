Los excompañeros de Joaquín: "Es un jugador único"

Además de Fernando Vázquez o Lorenzo Serra Ferrer, otros protagonistas del encuentro del partido de despedida a Joaquín han mostrado sus impresiones, en distintos medios de comunicación, sobre la leyenda verdiblanca y el honor que supone participar en la gran cita de este martes en el Benito Villamarín.

Assunçao

"Voy a ver a mis amigos, a una ciudad en la que fui feliz profesionalmente. Es un honor estar aquí y ver a Joaquín y a mis excompañeros. Joaquín es un jugador que jamás debería dejar el fútbol. Dentro y fuera del campo es un grande".

Pepe Reina

"Estamos aquí para estar en el homenaje que Joaquín se merece y que disfrutemos todos de él. Es un patrimonio del fútbol para siempre y eso es de valorar. Y también lo que ha sido en cada vestuario en el que ha estado. Por eso también estamos aquí, por cómo es Joaquín como persona, más allá de lo que ha conseguido como futbolista".

Javier Saviola

"Joaquín fue un mito del fútbol español y del fútbol mundial. Tuve el privilegio de tenerlo como compañero en el Málaga y aparte también de cómo fue como profesional cómo es como persona. Se merece todo lo bueno que le está por venir ahora junto a su familia, sus hijas y toda la gente que lo quiere".

Julio Baptista

"Es muy importante estar aquí por lo que ha representado como jugador. Estar tantos excompañeros demuestra que el fútbol es mucho más grande, no es sólo un deporte, es una plataforma donde no existe el color, ni la religión... Representa las cosas más bonitas. Dentro de su carrera, Joaquín ha conseguido hacer muchos amigos y la prueba de ello es el cariño que va a recibir de muchos de esos amigos hoy aquí y estar presentes en una fiesta que va a ser muy bonita".

Albert Luque

"Al final va a ser uno de los grandes mitos del fútbol español, de la historia. Ha dejado un legado de partidos, de arte y de comportamiento muy difícil de igualar. Hoy es un último día, será difícil para él, bonito también, y la gente que le queremos hemos venido a acompañarlo para que se despida del fútbol y también del beticismo, porque él le ha dado mucho al Betis, pero el Betis también le ha dado mucho a Joaquín. Espero que sea una noche inolvidable".

Luis Fernández

"Agradezco la invitación por darme la oportunidad de disfrutar esta noche con mis excompañeros, con gente del fútbol y con el capitán, claro. Es un jugador único, sobre todo para el beticismo. Lo que ha conseguido muy pocos lo podrán superar. Ha sido un futbolista que para el fútbol español y mundial ha marcado muchas cosas y ha quedado muy alto".

Ruud van Nistelrooy

"Es fantástico venir para homenajear a un gran compañero, una gran persona y un buen personaje. El año que jugamos juntos en el Málaga fue espectacular. Fuimos cuartos en Liga y el ambiente fue muy bueno. Ha sido el vestuario con mejor ambiente que recuerdo en mi carrera".

Denilson

"Joaquín me ha dado la oportunidad increíble de dar las gracias al beticismo, porque me fui sin decir adiós. Me voy a poner la camiseta del Betis de nuevo. ¡Esto es maravilloso!. Creo que voy a poder jugar 5 minutos. Voy a hacer la bicicleta a tres metros de Sergio Ramos, porque si lo hago a un metro me la quita y paso vergüenza (risas)".