Joaquín: "Yo entreno para ser titular"

Joaquín, más allá del derbi y su renovación, ha sido claro a la hora de referirse a cómo lleva esa falta de titularidad en el Betis, destacando no obstante a la figura de Manuel Pellegrini.

¿Cómo llevas el jugar menos?

"Lo llevo fatal (risas). Intento ser consciente de mi rol, de mi etapa, que tengo que estar para otras cosas, pero a la vez lo que me hace competir y estar aquí es ese compromiso personal conmigo mismo y con el club por lo que significo. Querer estar ahí es lo que me hace poder jugar, ahora jugando menos, pero yo entreno para ser titular. Trabajo para ser titular y eso me hace competir a ese nivel. Mi rebeldía y mi afán de querer jugar siempre me hace ser uno más del plantel. Yo lo primero que soy es futbolista y jugador del Betis y ése es mi primer objetivo y con esa alegría vengo todos los días a entrenar. Es verdad que con 39 años hay momentos de dudas, pero yo en ese aspecto lo tengo claro, el día que me levante y vaya a entrenar con menos alegría diré 'igual ha llegado el momento'. Yo entreno para jugar, independientemente sé que mi rol tiene que ser otro y que no puedo jugar siempre. Pero yo entreno para jugar siempre. La alineación luego la hace el cuerpo técnico, pero yo estoy aquí para ser importante y poder ayudar a mi equipo, y seguir disfrutando. Y cuando no juego lo entiendo, pero me sigue interiormente doliendo".

Pellegrini

"Conozco a Manuel de mi etapa en Málaga. Manuel es un tío que sabe a lo que quiere jugar. Define muy bien a su equipo y su filosofía. Ha sido capaz de encontrar y dar ese equilibrio y estabilidad a un equipo que venía de un año complicado. Manuel, con su experiencia, ha transmitido esa tranquilidad y confianza en todo momento. A cada jugador nos ha dado nuestro sitio y oportunidades y a partir de ahí con el compromiso personal de cada uno hemos demostrado que queremos estar ahí. En las distancias cortas es un tío muy normal, campechano, bromea con los jugadores. Después está en su sitio y de puertas hacia fuera parece un poco más serio, pero en el día a día se puede hablar con él de cualquier cosa. Al final, esa relación con él te hace sentir cómodo".