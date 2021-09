Joaquín, con hambre en el Betis

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, no ha comenzado la temporada con mucho protagonismo. Hasta el momento, el portuense suma 38 minutos de juego (8 ante el Mallorca, 22 ante el Cádiz y otros 8 frente al Real Madrid), algo que intenta llevar de la mejor manera posible a la espera de tener más oportunidades.

Por ello, Joaquín sigue dando lo mejor de sí en el día a día para ayudar al equipo verdiblanco, como expresó en El Pelotazo, de Canal Sur Radio. "¿Si será mi último año? Tiene toda la pinta porque hasta ahora estoy jugando menos que el portero suplente de Oliver y Benji... Yo no quiero estar por estar y acomodarme. Sé que mi papel es el que es, tengo que saberlo y mirar lo que puedo aportar desde otro punto de vista, pero siempre y cuando sepa que soy uno más y que personalmente me exijo a mí mismo para ser importante. Si veo que mi aportación es poca o paso a un segundo plano diría que hasta aquí he llegado y punto. Pero a día de hoy me sigo exigiendo y cabreando cuando no juego, de ahí que entrene cada día para tener los máximos minutos posibles, ayudar al equipo y sentirme importante”, indicó el 17 verdiblanco, que agregó lo siguiente al respecto: "No estoy contento conmigo mismo porque no estoy disfrutando de lo que quiero hacer, que es jugar".

Por último, Joaquín hizo un balance del inicio de temporada tan irregular de los verdiblancos: “Llevamos tres jornadas y es verdad que no hemos conseguido ganar. Dos puntos de nueve, pero sí que creo que contra el Real Madrid hicimos un muy buen partido. Hemos dado la cara ante un rival importante y teniendo opciones hasta el final, aunque no hemos conseguido ganar. Queda mucho, hay muchas cosas que mejorar, pero lo positivo es que en esta línea vendrán los resultados pronto”.