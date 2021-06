Joaquín: "Ser presidente del Betis tiene que ser lo máximo"

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, ha mostrado su opinión acerca de ser presidente del club de Heliópolis en el futuro en una entrevista en Cope, en el programa de Carlos Herrera, en la que no han faltado las notas de humor del portuense.

Futura presidencia en el Betis

"Siempre he dicho que si se presenta la oportunidad, el día de mañana, estaré para el Betis para lo que necesite, de presidente o lo que sea. Ojalá se cumpla esa entrevista siendo presidente. Creo que ser presidente del Betis tiene que ser lo máximo".

Puerta con su nombre en el Villamarín

"Son palabras mayores, quién me iba a decir a mí cuando empecé que iba a tener una puerta en el Benito Villamarín. Cuando me hicieron el homenaje jamás me podía imaginar que iba a tener la puerta número 2 con mi nombre. Es algo especial y que estará ahí por los siglos de los siglos".

Profesionalidad

"Cuando uno entra en esa edad complicada te privas de lo que más nos gusta. De salir con tus amigos, no tener problemas, salir... Eso me lo perdí porque intentaba siempre ser muy profesional. Intentaba cuidarme lo máximo, no salir, estar siempre perfecto. Cuando ya tienes la suerte de estar en Primera es muy fácil perderse y yo también tuve esa etapa de las tentaciones".

Rivalidad sana: un yerno sevillista

"No entra en casa. La espero con la recortada en la puerta y le doy una charla en el jardín que es chica. Al final como todos los padres vamos a tener que tragar, no tenemos más remedio".