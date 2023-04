Betis: Joaquín anuncia su retirada del fútbol al final de temporada

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, ha anunciado que pondrá fina su carrera profesional al final de la presente temporada.

Una de las incógnitas en el Betis en este tramo final de la actual campaña era el futuro de Joaquín, la cual ha quedado resuelta con el anuncio de su etapa como futbolista profesional.

"Si decido irme y entramos en la Champions es para matarme. En las decisiones, cuando se toman, hay que ser consciente de que esto puede pasar. Igual que lo del récord, que es otro objetivo que tengo ahí, que especialmente este sí me hace ilusión. Las decisiones cuando se tomen, si hay que tomarlas, puede pasar cumplirlo o no. Pero independientemente si estoy o no, ojalá el Betis pueda estar el año que viene en Europa", reconocía Joaquín en una de sus recientes entrevistas, en Radio Marca Sevilla. Incertidumbre que ha terminado con el anunció del portuense: "Ahora sólo queda colgar mis botas, mi arte. Una ventana hacia la eternidad".

Joaquín, por tanto, en lo que resta de temporada tiene como objetivos ayudar a clasificar al Betis para la Liga de Campeones y, en el plano personal, batir a Zubizarreta como futbolista con más partidos en Primera División. Está a ocho partidos y quedan nueve jornadas por delante, pues el capitán bético suma 615 y el ex portero 622.