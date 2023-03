Joaquín: "Si decido marcharme y entramos en la Champions es para matarme"

El capitán del Betis, Joaquín, ha ofrecido una interesante entrevista en Radio Marca Sevilla, en la que ha tratado la cuestión de su futuro más allá de la presente campaña y ese reto que tiene muy presente de superar a Zubizarreta como jugador con más partidos jugados en la Liga (está a diez de igualarlo).

Seguir jugando al fútbol en 2023

"Es verdad, es verdad, muchas veces lo hablo con mi gente más cercana. Con lo complicados que fueron los primeros años cuando volví. Firmé tres y el último ya empezó a cambiar un poquito la cosa, el Betis empezaba a funcionar y a verse de otra manera. Pero los dos primeros fueron complicados. Lo que nunca pude imaginar ni pensar es que siete años después iba a seguir jugando".

Las dudas sobre su futuro

"En los últimos años es verdad que mi cabeza ha sido un cacao mental un poquito complicado, eso es verdad. Desde el punto de vista futbolístico, lo digo de corazón, posiblemente sea el último año. Igual no, no lo sé, pero no quiero pensar más allá porque todo lo que sea eso y no centrarme en este momento luego lo voy a echar de menos. Yo creo que las limpiadoras y todos se van antes que yo. Yo me siento feliz aquí, disfruto esto y lo que tenga que venir, si no es mañana, pasado mañana, si no es final de temporada, la que viene...".