Información de cara a la junta del Betis ante las medidas actuales por el Covid

Carlos González de Castro, secretario del consejo de administración del Betis, ha explicado en los medios oficiales del club verdiblanco cómo afecta las medidas actuales contra el coronavirus a la celebración de la junta general de accionistas.

Normativa sanitaria

"Existe un limbo legal, entre celebrar la junta y la normativa por el coronavirus. En la actualidad la normativa es nivel 3, hemos pasado del 4 al 3. El nivel 3 permite una concentración en un recinto cerrado de máximo 300 personas. Es un límite objetivo. Si no cambiase la normativa y siguiera como hoy el día 21 pues sólo 300 personas es lo que podríamos recibir o reunir en la junta general. La normativa sanitaria no atiende a un número de acciones, sino de personas bajo un recinto y ahí se incluye al personal de acreditaciones, sistema informático, personal de seguridad, notario, personas de protocolo… Son personas en un recinto cerrado sin distinción".

Posible flexibilidad tras el anuncio del 18 de diciembre

"El 18 se espera una nueva regulación, pero a día de hoy no se sabe en qué va a consistir. Estamos intentando hablar con la Junta de Andalucía para la ampliación del aforo dadas las características del recinto, que es muy grande y podría cumplirse la distancia entre personas, pero evidentemente depende de la Junta, no de nosotros. Tampoco depende de nosotros pedirle a un accionista que no se acredite porque está en su derecho de hacerlo. Nosotros pedimos y solicitamos que en la medida de lo posible se deleguen representaciones para reducir el número de asistentes, pero la decisión es responsabilidad de cada accionista".

No es una carrera de entrar entre los 300

"Esto es o todos o ninguno. O se celebra la junta o no se celebra. No porque el que se acreditó antes tiene mejor derecho que otro que lo hizo después, el derecho es el mismo. Nosotros no hacemos distinciones de quien tenga más o menos acciones. O se pude constituir la junta con arreglo al derecho societario y sanitario o no se puede constituir. Entendemos que se podrá conseguir una flexibilización de la norma, que corresponde a la Consejería de Salud pero tienes que aunar la voluntad firme de celebrar la junta con respecto a la normativa".

Medidas tomadas

"No vemos solo el aforo sino también la articulación. Vemos un sistema para recortar los tiempos. Vamos a intentar solapar tiempos de intervenciones… que tampoco la duración sea excesiva. Cuando menos dure el acto hay menos riesgo y cumplir con normativa del toque de queda".