Betis, ¿Liga Europa o Champions?

La posibilidad de que el Real Madrid y el Barcelona puedan quedar excluidos de participar en la Liga de Campeones sigue tomando cuerpo con el paso de los días. La UEFA se mantiene firme en su postura sobre la Superliga y está dispuesta a castigar a los dos clubes españoles y a la Juventus, como así lo sigue manifestando en la figura de sus máximos responsables, aunque todo este asunto va camino de aclararse por la vía judicial, mediante el Comité de Disciplina del organismo futbolístico y la posibilidad de que Barça, Madrid y Juve acudan al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) para que sea éste quien tenga la última palabra.

Por ello, a día de hoy, el Betis, que junto a la Real Sociedad saldría beneficiado de la no inscripción de Madrid y Barcelona en la Champions, mantiene inamovible su actual hoja de ruta de cara a la planificación del curso venidero. Una cautela máxima al respecto y con los cinco sentidos puestos en seguir confeccionando el plantel competitivo exigido por Pellegrini dentro de la realidad económica del club de Heliópolis y en el escenario actual de ser equipo de la Europa League.

El Betis y la UEFA sólo han mantenido contactos por ahora de cara a la segunda competición

Así, el Betis sólo ha mantenido contactos por ahora con la UEFA de cara a trabajos relacionados con la disputa de la Liga Europa, atendiendo a ese único escenario, a pesar de que todo podría cambiar, tanto a nivel económico como deportivo si los heliopolitanos acabasen jugando la Champions. Una postura de prudencia absoluta en el Betis mientras se aclara la situación de los tres clubes que defienden la creación de la Superliga ante la firmeza de la UEFA y de la que sigue habiendo novedades.

La UEFA mantiene su postura inamovible de castigar a los tres actuales clubes rebeldes

De hecho, ayer, el Corriere dello Sport indicó que antes del inicio de la Eurocopa, en el plazo de unos diez días, podría conocerse la sanción de la UEFA, mediante su Comité de Disciplina, a Madrid, Barcelona y Juventus, mientras el organismo que preside Aleksandr Ceferin volvió a dejar claro que defenderá su postura de castigo a los tres clubes rebeldes en cualquier organismo de justicia, tras tomar nota del anuncio por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la remisión de un tribunal de Madrid sobre la denominada Superliga europea en defensa de los tres clubes actualmente implicados.

"Es una posibilidad que no la disputen (la Champions). Si no respetan las reglas, pueden ser excluidos. Depende de ellos. Cabe destacar que todos los demás clubes han aceptado las normas", manifestó Theodore Theodoridis, secretario general de la UEFA, en una entrevista en Marca, al ser cuestionado por la posibilidad de que ninguno de esos tres clubes jueguen la máxima competición continental del fútbol europeo de clubes.

Tebas ya ha expresado la posibilidad real de que Juve, Madrid y Barça no sean inscritos en la Champions

En España, el pasado martes, en unas declaraciones en GOL TV, Javier Tebas también se mostró tajante sobre la posibilidad real de que sean castigados sin jugar la Champions. "Madrid, Barcelona y Juventus tocaron las narices a muchos clubes europeos e instituciones. Igual no hay sanción, hay una no inscripción en Champions para Madrid, Barça y Juventus. Deberían estar asustados. Creo que estos clubes deberían estar asustados porque se creen que por una medida cautelarísima de un Juzgado pueden llegar a todos lados y no es así. Esto está sometido al derecho suizo y no es tan sencillo como ellos lo plantean", expresó con contundencia el presidente de LaLiga.

De momento habrá que esperar con el paso de los días a ver qué sucede con un asunto bastante enturbiado entre la UEFA y los tres clubes actuales, que se mantienen firmes en su postura de defensa de una Superliga. Por ello, el Betis no varía ni un ápice en estos momentos su caminar en la planificación y trabaja en un solo escenario, el de la Liga Europa.