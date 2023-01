De la salida de Loren a Las Palmas a la vía de Ayoze Pérez

El futuro de Loren empieza a aclararse, después de que este pasado viernes todo se acelerara tras haber dado el delantero el visto bueno a la opción de jugar en Las Palmas.

El marbellí, pese a la insistencia del Tenerife y de otros clubes de Segunda, se ha decantado por jugar en el equipo amarillo, que lucha por ascender a Primera División. De hecho, sólo falta el acuerdo final entre clubes con respecto a la cantidad que pagarían los canarios en la opción de compra que incluye el préstamo del delantero y que sería obligatoria en caso de ascenso a Primera.

Tan cerca está el acuerdo que Loren no fue incluido por Manuel Pellegrini en la lista de 23 convocados pare el encuentro que los verdiblancos van a disputar en Getafe. "A mí me parece que Loren siempre ha estado aportando dentro de la realidad futbolística que yo le indiqué al inicio de la temporada. Él y su agente consideran su futuro y mientras esté aquí será considerado como un jugador más”, comentó Pellegrini en rueda de prensa este viernes antes de anunciar que Loren no iba a ser citado para viajar a Getafe.

También está a falta de la oficialidad el pase de Lainez a Tigres, por lo que el Betis rastrea el mercado en busca de un jugador para el ataque, estando viva la opción de Ayoze Pérez. De hecho, al Villarreal se le ha complicado mucho la llegada del tinerfeño, después de que el Bournemouth haya descartado finalmente el fichaje de Nicola Jackson al no pasar el reconocimiento médico, por lo que el delantero debe volver al cuadro de Quique Setién.

Esto beneficia sin duda a un conjunto verdiblanco que además de Ayoze tantea otras opciones para reforzar la parcela ofensiva en este tamo final del mercado por si no pudiera firmar a una opción que es muy del agrado de Pellegrini de cara a ayudar a su equipo a mejorar las cifras realizadoras.